Consejo de la Judicatura Federal cerró 2025 con pasivos y contingencias legales pendientes

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cerró su operación sin registrar deuda pública de corto ni de largo plazo, pero con pasivos y contingencias legales pendientes.

En su Cuenta Pública 2025, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de agosto, el organismo reportó 30 servidores públicos sujetos a medida cautelar, 15 litigios laborales y 71 juicios administrativos y civiles, estos últimos por un monto aproximado de 302.9 millones de pesos.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2025, el cierre financiero y operativo del CJF en medio del proceso de reforma judicial, previo a su extinción formal y a la transferencia de sus funciones al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La reforma estableció que el Consejo dejaría de operar a partir del 1 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el análisis presupuestario, la Cámara de Diputados aprobó al CJF recursos por 62 mil 25.5 millones de pesos para ese ejercicio. No obstante, el presupuesto modificado quedó en 38 mil 684.9 millones de pesos, monto que fue ejercido en su totalidad al 31 de agosto.

La reducción presupuestal se vinculó con la transición institucional. Del total ajustado, 20 mil 118.5 millones de pesos fueron reasignados a la operación del Órgano de Administración Judicial, mientras que 264.5 millones se destinaron al Tribunal de Disciplina Judicial.

El informe también reporta que el CJF recibió ministraciones e ingresos por 42 mil 8.2 millones de pesos. De ese total, 3 mil 323.3 millones fueron transferidos el 1 de septiembre al nuevo órgano administrativo.

A la par, el Consejo registró un déficit de 14 mil 466.3 millones para cubrir servicios personales, gasto operativo y pagos vinculados con juzgadores que concluyeron su encargo tras el proceso de elección judicial.

En el cierre operativo, el Consejo mantuvo una red de 935 órganos jurisdiccionales en el país, entre ellos 270 tribunales colegiados de circuito, 446 juzgados de distrito, 133 tribunales laborales y 42 centros de justicia penal federal.

También reportó la creación de 147 plazas. El mayor destino del gasto fue la impartición de justicia, con 33 mil 578.5 millones de pesos, equivalente al 86.8% del ejercicio presupuestario.

Los estados financieros muestran activos por 41 mil 445.6 millones de pesos al 31 de agosto y pasivos por 4 mil 606.2 millones.

El Consejo no registró deuda pública de corto ni largo plazo, aunque sí reportó otros pasivos y pasivos contingentes: 30 servidores públicos sujetos a medida cautelar, 15 litigios laborales y 71 juicios administrativos y civiles, estos últimos por alrededor de 302.9 millones de pesos.

Las notas financieras agregan un punto sensible: Nacional Financiera informó que, por instrucciones superiores, el saldo de fideicomisos fue concentrado en la Tesorería de la Federación el 2 de abril de 2025.

El CJF señaló que no fue consultado ni instruyó esa transferencia, por lo que inició medidas de conciliación y analizaba una estrategia legal.