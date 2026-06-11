Congreso de Hidalgo aprueba consulta ciudadana sobre corridas de toros

El Congreso del estado de Hidalgo aprobó la convocatoria para llevar a cabo una consulta ciudadana que permitirá a la población definir si las corridas de toros deben continuar o prohibirse en la entidad.

La propuesta fue avalada con 23 votos a favor, dos en contra y una abstención, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) determinará la procedencia del ejercicio de participación ciudadana y realizará ajustes a la pregunta que será presentada a los votantes.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la consulta se celebrará el 6 de junio de 2027 y la ciudadanía responderá a la siguiente interrogante: “¿Deben prohibirse las corridas de toros en el estado de Hidalgo?”.

La jornada coincidirá con el proceso electoral local y federal, en el que los hidalguenses acudirán a las urnas para elegir a las autoridades de los 84 ayuntamientos, renovar el Congreso local y votar por diputaciones federales.

Con este ejercicio, la población tendrá la posibilidad de emitir una opinión directa sobre una actividad que ha sido objeto de discusión pública en los últimos años, en medio de posturas encontradas entre sectores que promueven la preservación de la tauromaquia y organizaciones que impulsan medidas de protección y bienestar animal.

La consulta fue autorizada tras cumplir con los requisitos legales establecidos para los mecanismos de participación ciudadana en la entidad, por lo que su resultado servirá como referencia para la definición del futuro de las corridas de toros en Hidalgo.