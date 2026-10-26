Ante conflicto en Medio Oriente, llaman a blindar cadena de suministro energético en México

Ante el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del crudo que amenazan la seguridad energética global al disparar los costos de transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, México debe blindar su cadena de suministro energético.

OXY Services, empresa mexicana especializada en soluciones energéticas e infraestructura con más de 90 años en el sector, consideró que el actual entorno geopolítico hace necesario que nuestro país fortalezca su logística, amplíe los inventarios estratégicos y diversifique las rutas de importación.

“Hoy los riesgos no están sólo en cuánto cuesta el barril, sino cuánto cuesta moverlo y cuánto tiempo tarda en llegar”, destacó Raúl Villalobos, vocero de OXY Services S.A.P.I. de C.V.

Recordó que el petróleo Brent cerró el viernes 23 de octubre en 116.72 dólares por barril, su nivel más alto desde el 29 de abril, mientras que la mezcla mexicana se ubicó en 106.97 dólares.

No obstante, para este lunes 26 de octubre, el crudo retrocedió cerca de un dos por ciento debido a una toma de utilidades. A pesar de esto, la prima de riesgo se mantiene elevada por las tensiones con Irán, los cortes de producción en Libia y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones e infraestructura en el Mar Rojo.

Subrayó que el principal efecto de esta crisis se observa en el transporte marítimo global. El cruce de buques-tanque por el estratégico estrecho de Ormuz cayó en septiembre a cerca del 44 por ciento de los niveles previos al conflicto, según datos de Kpler, plataforma de inteligencia de datos en tiempo real.

Como consecuencia, el costo promedio de transportar crudo superó los 20 dólares por barril, frente a los tres dólares que valía un año antes. Analistas de Goldman Sachs atribuyen siete dólares de este aumento exclusivamente a la prima de riesgo por la inestabilidad en las rutas de Medio Oriente.

“Cuando una ruta se vuelve más cara o más lenta, el efecto llega a todos los demás corredores petroleros. Eso lo resienten todos los países que importan energía, incluido México”, explicó.

Raúl Villalobos detalló que la presión no se limita al crudo. En el mercado de diésel, los ataques a refinerías rusas y las restricciones a las exportaciones presionan la oferta internacional.

En este sentido, señaló que México tiene fortalezas que conviene aprovechar, ya que de acuerdo con datos oficiales, 85 de cada 100 litros de combustible que vende Pemex provienen de sus propias refinerías.

“Producir más en casa reduce la exposición, pero no la elimina. Seguimos dependiendo de importaciones de gas natural y de algunos petrolíferos, y eso exige planear con visión de riesgo”, manifestó.

Agregó que se debe trabajar en tres líneas de acción: