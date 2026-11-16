El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP H5), en aves silvestres migratorias halladas muertas en el interior del Zoológico de León, Guanajuato.

Los ejemplares sin vida fueron localizados en el lago central del recinto: tres gansos canadienses (7 y 9 de noviembre), y posteriormente dos patos silvestres y un zopilote (12 de noviembre).

Senasica explicó que el caso permanece focalizado en las aves silvestres y migratorias que habitan en el lago del recinto, pues expertos corroboraron que no hay unidades de producción avícola comercial cercanas al punto de atención.

Imágenes de las aves que circulan al interior del Zoológico de León Foto: Especial

Con el objetivo de salvaguardar la salud de las más de 470 aves que conforman la colección del Zoológico de León —entre las que destacan flamencos, avestruces, cisnes y psitácidos (loros, pericos y guacamayas)—, la autoridad federal puso en marcha las siguientes medidas técnicas:

Resguardo preventivo de las aves que circulan libremente en el área del lago central.

Desinfección diaria de las rutas de tránsito y de las zonas donde fueron localizados los ejemplares afectados.

Aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar que presente signos clínicos de enfermedad.

Imágenes de las aves que circulan al interior del Zoológico de León Foto: Especial

El Senasica exhortó al sector avícola a fortalecer la bioseguridad en granjas, impedir el contacto de fauna silvestre con las aves de corral y restringir el ingreso de vehículos y personal ajeno.

En caso de detectar mortalidad inusual, llamó a reportarla de inmediato al teléfono 800 751 2100, al WhatsApp 55 3996 4462 o al correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

Los casos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad se corroboraron tras analizar las muestras oficiales recabadas durante la investigación epidemiológica que personal técnico realizó de manera inmediata, luego de recibir la notificación del médico veterinario del Zoológico de León.

Imágenes de las aves que circulan al interior del Zoológico de León Foto: Especial

Las muestras recolectadas fueron procesadas en el Laboratorio de Bioseguridad nivel 2 (BSL2) de Celaya, Guanajuato, que forma parte de la red nacional con la que cuenta el Senasica para brindar atención oportuna a cualquier contingencia sanitaria.

A través de pruebas moleculares y de aislamiento viral se confirmaron resultados positivos a IAAP H5.

Actualmente se realizan análisis complementarios en la Unidad de Aislamiento de Alta Seguridad para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Exóticas y Emergentes de los Animales (UAASD), en la Ciudad de México, con el objetivo de secuenciar el virus y determinar su origen.