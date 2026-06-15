Aumenta confianza ciudadana en policía de Chihuahua

La Policía del estado de Chihuahua alcanzó un nivel de confianza ciudadana de 62.3%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Esta cifra es superior al promedio nacional, lo que refleja una tendencia sostenida en el fortalecimiento institucional.

Los resultados se presentaron en la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que encabezó Maru Campos, gobernadora de la entidad.

En la reunión también se destacó un crecimiento positivo en la percepción de seguridad en diversos municipios del estado.

Cabe señalar que Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Parral registraron mejoras en los indicadores de percepción de seguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

RESULTADOS POSITIVOS

Durante su intervención, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que del 12 al 14 de junio fueron detenidas 82 personas por diversos delitos.

También reportó el decomiso de más de 6 mil vapeadores en la ciudad de Chihuahua, con un valor estimado superior a 1.9 millones de pesos.

Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, presentó resultados en materia de procuración de justicia.

Expuso una sentencia condenatoria de 42 años de prisión por el feminicidio de una víctima de 3 meses de edad, obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Finalmente, en la Mesa Estatal de Construcción de Paz se anunció que en los próximos días se entregará equipamiento a corporaciones de seguridad pública como parte de la estrategia para reforzar la capacidad operativa de los cuerpos policiales y atender la incidencia delictiva.