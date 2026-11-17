Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- A lo largo de 12 años puede cambiar la tecnología de los automóviles, la forma de movernos e incluso la manera en que compartimos las calles; sin embargo, hay un desafío que permanece en el tiempo: gran parte de la seguridad vial depende de las decisiones que tomamos todos los días al conducir, caminar o compartir el camino con otros usuarios.

La campaña permanente Conducta Vial Quálitas (CVQ) celebra su 12° aniversario promoviendo una cultura de prevención y movilidad responsable en México. Desde su creación en 2014, la iniciativa ha impulsado acciones de concientización dirigidas a colaboradores, agentes, asegurados, aliados y público en general, con el objetivo de fomentar hábitos de movilidad más seguros y prevenir accidentes de tránsito.

El reto continúa, de acuerdo con cifras de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS) del INEGI, durante 2025 se registraron 380,391 accidentes, 1.4% más que en 2024. El factor humano estuvo asociado en alrededor de 95% de los hechos registrados, lo que refuerza la importancia de trabajar no sólo en vehículos e infraestructura más seguros, sino también en las conductas de quienes comparten las vías.

“Las cifras nos recuerdan que prevenir un accidente no comienza cuando aparece una situación de emergencia, sino mucho antes. Cuando decidimos respetar los límites de seguridad, evitar distracciones como el celular, mantener nuestro vehículo en buenas condiciones, descansar antes de conducir o mantener una distancia adecuada. Después 12 años, el propósito sigue siendo llevar la prevención a decisiones concretas que todos podemos adoptar”, señaló César Girón, Subdirector de Prevención de Riesgos de Quálitas.

12 años impulsando una cultura de prevención

Desde su creación, Conducta Vial Quálitas ha desarrollado contenidos educativos, videos, herramientas digitales, conferencias, talleres y alianzas estratégicas para acercar la seguridad vial a distintos públicos. Su micrositio, con más de 800 mil visitas, reúne cientos de contenidos relacionados con prevención de accidentes, convivencia vial y conducción responsable.

A lo largo de estos años ha ido ampliando su alcance, además de automovilistas, se incluyen motociclistas, ciclistas, peatones y operadores de transporte, reconociendo que la seguridad vial depende de la corresponsabilidad de todos los usuarios de la vía.

“Manejar bien no significa llegar primero o conducir a altas velocidades, sino ser consiente de tu manejo, saber leer el entorno, anticiparse y tomar decisiones que te permitan llegar seguro. Si logramos que más conductores entiendan eso antes de enfrentarse a una emergencia, estamos avanzando”, afirmó Pancho Name, piloto profesional y vocero de Conducta Vial Quálitas.

La prevención también se aprende desde la infancia

Uno de los pasos relevantes en la evolución de esta estrategia ha sido acercar los mensajes de seguridad vial a nuevas generaciones. A través de la alianza de Quálitas con KidZania, más de 160 mil menores han tenido contacto con experiencias orientadas a fomentar la cultura vial y del seguro.

Los hábitos de movilidad comienzan a formarse mucho antes de obtener una licencia de conducir. Desde pequeños, niñas y niños participan en la movilidad como peatones, pasajeros o ciclistas, por lo que conocer las reglas de tránsito, identificar riesgos y aprender a respetar a los demás puede marcar una diferencia.

Tecnología y capacitación para prevenir accidentes

La labor de concientización de Conducta Vial Quálitas se complementa con acciones especializadas que desarrolla el Área de Prevención de Riesgos de Quálitas, enfocadas principalmente en ayudar a flotillas y operadores de transporte a identificar y reducir riesgos durante sus recorridos.

Durante 2025, esta área realizó más de 5 mil capacitaciones que alcanzaron a más de 100 mil operadores. Además, se instalaron más de 9 mil dispositivos de telemetría en flotillas, tecnología que permite analizar hábitos de conducción, identificar comportamientos de riesgo y desarrollar acciones preventivas basadas en información. La combinación de educación, capacitación y tecnología refleja una evolución en la manera de abordar la seguridad vial: pasar de reaccionar ante un accidente a utilizar conocimiento y datos para tratar de evitarlo.

A 12 años de su creación, Conducta Vial Quálitas mantiene su compromiso de impulsar una movilidad más segura en México, convencida de que la prevención comienza con pequeñas decisiones cotidianas que pueden hacer una gran diferencia para proteger la vida de quienes comparten las calles y carreteras.

Acerca de Quálitas

Con 32 años de experiencia y especialización, Quálitas es la aseguradora vehicular líder en México desde 2007. Cuenta con la red de cobertura más grande del país y presencia internacional en Costa Rica, El Salvador, Perú, Colombia y Estados Unidos. La solidez de su modelo de negocio y la excelencia en el servicio han consolidado a la compañía como un referente del sector y una opción confiable para quienes buscan protección vehicular integral. A lo largo de su trayectoria, Quálitas ha recibido diversas certificaciones y reconocimientos, entre ellos la declaratoria de Marca Famosa, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y el reconocimiento “Aseguradora Ideal 2026” de Yo Agente, obtenido por séptima ocasión a partir del voto de los agentes de seguros. Asimismo, ocupa el lugar 79 en el ranking “Las 500 Empresas más importantes de México” de Expansión y la posición 25 en Kantar BrandZ 2025, que reúne a las marcas más valiosas de México.