¡No saldrá de prisión! Declaran culpable a multihomicida en Hidalgo

Un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a M. A. M. G. por los delitos de feminicidio, dos homicidios dolosos calificados y dos tentativas de homicidio doloso calificado, tras el ataque ocurrido en la comunidad de Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), los hechos se registraron el 5 de febrero de 2025, cuando cinco personas fueron agredidas con un arma punzocortante. Como consecuencia del ataque, dos mujeres y un hombre perdieron la vida, mientras que otros dos hombres sobrevivieron con lesiones, por lo que los hechos también fueron perseguidos como dos tentativas de homicidio.

Durante el proceso penal, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado, quien previamente había sido vinculado a proceso por estos hechos.

Con base en las pruebas desahogadas durante el juicio oral, el tribunal emitió un fallo condenatorio contra M. A. M. G., al considerarlo penalmente responsable de los delitos imputados.

La audiencia de individualización de sanciones, en la que se definirá la pena que deberá cumplir el sentenciado, fue programada para el 9 de julio.