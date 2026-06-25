¿Te gusta fotografiar la naturaleza? Aprovecha este concurso

Capturar la grandeza de un manglar, el sutil detalle de una libélula o la majestuosidad de un paisaje desértico, puede hacerte ganar premios en efectivo de entre 10 mil y 30 mil pesos, además de exhibir tu obra en la galería al aire libre de las rejas de Chapultepec, sobre avenida Paseo de la Reforma.

La convocatoria al “7o. Concurso Nacional de Fotografía de la Naturaleza Mosaico Natura México”, se encuentra abierta a profesionales y aficionados hasta el próximo 5 de julio, en dos categorías: Adultos de 18 años en adelante y jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, las imágenes se pueden tomar con celular o tableta electrónica.

Los finalistas se anunciarán en agosto, los ganadores se darán a conocer en bre Foto: Pixabay

Los temas a desarrollar son:

Pequeños Gigantes, la naturaleza a detalle

Latidos de la Vida Silvestre, animales nativos de México

Plantas y Hongos, su mundo secreto

Naturaleza y Ser Humano

Paisajes con Ecosistemas

Montañas y Sierras del Centro de México Naturaleza al Alcance de tu Mano

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) organiza el certamen con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Proyecto Conservación y Uso de Montañas y Sierras (CoSMoS), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

Ivette Mota Ramírez, coordinadora de Divulgación de la Biodiversidad de la Conabio, explicó que el registro de las fotografías se debe realizar en la página electrónica https://www.mosaiconatura.net, cada participante puede enviar hasta dos imágenes por tema.

Detalló que los finalistas se anunciarán en agosto, los ganadores se darán a conocer en septiembre y el evento de premiación se realizará a más tardar en octubre de 2026.

Foto: Pixabay

Reveló que en años anteriores se recibieron alrededor de ocho mil fotografías en promedio, que se van incorporando al banco de imágenes de la Conabio, para que se conviertan en un archivo documental.

Con ello vamos formando un mosaico de la riqueza natural y de cada rincón de México, que es imposible que una sola persona pueda fotografiar. En esta ocasión, los 80 finalistas serán los que expongan en las rejas de Chapultepec, en la primera semana de agosto", indicó.

La coordinadora de Divulgación de la Biodiversidad de la Conabio, subrayó que este año quisieron hacer más incluyente la competencia y abrieron una categoría para fotos tomadas con dispositivos móviles, "porque sabemos que no todo el mundo puede tener una cámara profesional".