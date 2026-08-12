Concluye la primera jornada del examen de la UNAM en León; la prueba fue digital y sin conexión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó la primera jornada de aplicación del Examen de Control Presencial en la sede de León, Guanajuato, con la participación de 501 aspirantes de dos mil 777 convocados en dos días.

Para este ejercicioo, la máxima casa de estudios implementó una modalidad tecnológica de alta seguridad: la evaluación de 120 reactivos, con una duración máxima de tres horas, que se aplicó en formato digital mediante el uso de tabletas electrónicas configuradas sin conexión a internet (offline), garantizando que el proceso se llevara a cabo bajo supervisión presencial ininterrumpida.

Descentralización histórica y cobertura regional

Durante el desarrollo de la jornada, Joaquín Narro Lobo, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), agradeció el esfuerzo logístico y económico realizado por los jóvenes y sus familias.

El funcionario subrayó que esta es la primera vez en la historia de la UNAM que un examen presencial de nivel licenciatura se aplica en cuatro sedes distintas (tres de ellas foráneas y la capital del país), una estrategia diseñada para fortalecer la equidad en el acceso a la educación superior.

La sede habilitada en León, Guanajuato, brindó atención a sustentantes provenientes de 10 entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.

Los aspirantes lograron acceder a las instalaciones sin contratiempos tras presentar su identificación oficial y la copia de su cita impresa.

Próximas fechas y asignación de lugares

Las autoridades universitarias detallaron que la aplicación en León continuará este jueves 13 de agosto dividida en tres turnos (09:00, 13:00 y 17:00 horas), con el objetivo de evaluar a los 2 mil 144 aspirantes que descargaron su registro para dicha sede.

El calendario oficial de las evaluaciones del Examen de Control Presencial avanzará de la siguiente manera:

Jueves 13 de agosto: Continúa la aplicación en León y arranca la sede de Oaxaca, Oaxaca .

Continúa la aplicación en León y . Domingo 16 de agosto: Aplicación en la sede de Tijuana, Baja California .

Aplicación en la sede de . 17, 18 y 19 de agosto: Jornadas de evaluación en la Ciudad de México.

Narro Lobo recordó a los postulantes que el portal Tu Sitio permanecerá habilitado para generar las citas hasta un día antes de la fecha correspondiente a cada sede.

Asimismo, reiteró que la asignación de lugares operará bajo el criterio histórico de la institución: se comenzará con el puntaje más alto y se otorgarán los espacios en orden descendente hasta cubrir la disponibilidad por carrera y modalidad.

La jornada inaugural contó con la supervisión operativa de la secretaria de Desarrollo Institucional, Diana Tamara Martínez Ruiz; los directores de las unidades ENES Morelia y León, Yunuen Tapia Torres y Salvador Andrade Ortíz; y el coordinador de la sede foránea León, Javier de la Torre Segura.