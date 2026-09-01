Con Presidenta Sheinbaum, la transformación en Sonora y en el país da resultados, afirma Gobernador Durazo

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum las familias sonorenses han obtenido “resultados concretos” en materia de salud, educación, seguridad, vivienda e infraestructura, entre otros rubros.

La política pública de la Presidenta de México “coloca en el centro el bienestar, la justicia social y la atención a quienes más lo requieren”, aseveró el mandatario en un comunicado.

En ese sentido, refirió que más de 1 millón de personas fueron beneficiadas este año en Sonora con distintos programas sociales, ya que destalló 343 mil adultos mayores reciben actualmente la Pensión para el Bienestar, mientras que 85 mil mujeres cuentan con la Pensión Mujeres Bienestar; se apoya a 53 mil personas con discapacidad y a 99 mil estudiantes de educación media superior.

Destacó que 342 mil personas salieron de la pobreza, como reflejo de una política que busca reducir las desigualdades y garantizar derechos sociales.

En materia de seguridad, Durazo Montaño reportó la reducción de 62 por ciento de los homicidios dolosos en la entidad. A nivel nacional, dijo, se ha logrado una reducción del 54 por ciento en la incidencia delictiva.

Reconocemos el liderazgo y compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, su respaldo y sus resultados se sienten en Sonora: más bienestar, más oportunidades y más desarrollo para nuestra gente. Seguiremos firmes, trabajando junto a nuestra presidenta para consolidar el segundo piso de la transformación y llevar beneficios a cada rincón de Sonora”.

En el rubro educativo, el Gobernador de Sonora informó que actualmente 138 mil estudiantes reciben la beca Rita Cetina, mientras que 148 mil cuentan con ayuda para útiles escolares.

De igual manera, mil 300 escuelas reciben recursos del programa La Escuela es Nuestra.

En materia de salud, destacó la construcción del Hospital Comunitario Vícam Switch y el Hospital General de Zona Dr. Ernesto Ramos Bours, en Hermosillo, el Hospital de Navojoa y San Luis Río Colorado, además de la nueva Unidad de Medicina Familiar de Pitiquito–Puerto Libertad.

Asimismo, mencionó los resultados de los Planes de Justicia para los pueblos originarios, que para el Pueblo Yaqui acumulan una inversión cercana a los 18 mil 356 millones de pesos, destinados a bienestar, desarrollo, restitución de tierras, infraestructura, y servicios para mujeres, niñas, niños, y jóvenes.