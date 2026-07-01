INAH concluye restauración de cuevas con arte rupestre dañadas por saqueo en Coahuila

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyó la restauración de los sitios arqueológicos Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, tras más de tres meses de trabajos especializados para reparar los severos daños ocasionados por un intento de saqueo registrado en 2025.

La intervención, encabezada por especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y del Centro INAH Coahuila, es considerada la primera restauración integral en México de patrimonio gráfico-rupestre afectado por un intento de extracción ilícita de esta magnitud.

Los restauradores recuperaron y clasificaron los fragmentos para posteriormente realizar labores de limpieza, consolidación, reposición volumétrica e integración cromática. Cortesía

Los restauradores recuperaron y clasificaron los fragmentos desprendidos para posteriormente realizar labores de limpieza, consolidación, reposición volumétrica e integración cromática, con el objetivo de recuperar la unidad visual de las pinturas sin alterar su autenticidad.

El INAH destacó que los daños, provocados con sierras y herramientas de perforación, ocasionaron pérdidas irreparables en este patrimonio arqueológico, cuyos vestigios reflejan miles de años de ocupación humana en el desierto de Coahuila.

Durante la entrega de los trabajos, autoridades y especialistas hicieron un llamado a fortalecer la participación de comunidades, autoridades y visitantes en la protección del patrimonio cultural, al señalar que su conservación requiere un compromiso colectivo para garantizar su preservación para las futuras generaciones.