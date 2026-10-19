Compartamos Banco entrega el Premio Emprendedores a 14 personas

Hay vivencias que comienzan antes de que salga el sol: frente a un horno, entre herramientas y madera, en una cocina, detrás de un mostrador o en el campo.

Son las experiencias de clientes de Compartamos Banco: hombres y mujeres que diariamente abren sus negocios para sacar adelante a sus familias y construir un mejor futuro.

En su 20.º aniversario, Compartamos Banco celebra estas historias con el Premio Emprendedores 2026, reconocimiento al camino, esfuerzo y sueños detrás de cada negocio.

14 historias, 14 formas de salir adelante

Este año, el premio reconoce 14 trayectorias de distintos estados y sectores de México.

Adela Pinacho, de Oaxaca, convirtió su cocina en sustento familiar. En Ciudad de México, Nancy Rodríguez promueve ejercicio y bienestar desde su gimnasio.

En Quintana Roo, Araceli Acosta transforma su trabajo con madera en oportunidades. En Veracruz, Guadalupe Cabañas se dedica a la cría de ganado porcino para construir un futuro familiar.

En Tamaulipas, Ceila García convierte su negocio de dulces en punto de encuentro. En Estado de México, Antonia Morales Espitia preserva la tradición de los vestuarios folclóricos.

Isidro Orozco, de Jalisco, acerca tecnología a su comunidad mediante la telefonía.

En Puebla, Jonathan Huerta construyó con su familia un espacio de trabajo, sabor y orgullo local; Socorro Castillo impulsa su crecimiento mediante el café artesanal.

En Baja California, Rosalva Verdugo fortalece la economía local con productos lácteos artesanales.

De la familia Yastás, Elvia Serrano, en Michoacán, impulsa una mueblera familiar que genera empleo; Sandra López, en Puebla, acerca productos esenciales desde su farmacia.

De ConCrédito, Fernando Salazar, en Puebla, ofrece servicios comunitarios mediante su papelería y otros negocios; Delia Gracia, en Durango, cuida mascotas desde su veterinaria.

Son emprendimientos distintos, unidos por el esfuerzo, las oportunidades construidas y su impacto familiar y comunitario.

20 años poniendo a las personas en el centro

"Nuestros clientes son la razón de ser de todo lo que hacemos. Cumplir 20 años con este premio es un homenaje directo a cada cliente que se levanta día con día con la convicción de sacar adelante a su familia y mejorar su comunidad. En Compartamos Banco nos sentimos profundamente honrados de acompañarlos en este camino y reconocer el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada uno de ellos", destacó Iván Mancillas, director general de Compartamos Banco.

Detrás de tiendas, farmacias, cafeterías y talleres ocurren cosas extraordinarias: estos negocios son parte esencial de sus comunidades.

Esa cercanía caracteriza a Yastás, red de comercios locales donde las personas realizan pagos de servicios y otras transacciones sin recorrer grandes distancias.

Por eso, sus finalistas aportan a esta edición la perspectiva de quienes construyen comunidad desde sus establecimientos.

Hablar de emprendimiento es hablar de personas que aprendieron oficios, heredaron tradiciones, comenzaron desde cero o construyeron algo propio.

Son testimonios de vida presentes en todo México.