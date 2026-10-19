Pemex no reporta lesionados tras incendio en plataforma en Campeche | VIDEO

Un incendio fue reportado este lunes en una plataforma del complejo Abkatún, perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Sonda de Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido alrededor de las 11:20 horas y provocó la movilización de embarcaciones de apoyo hacia la zona para atender la emergencia.

Videos difundidos en redes sociales, presuntamente compartidos por trabajadores costa afuera, muestran el desplazamiento de unidades hacia la plataforma donde habría ocurrido el incendio.

Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar las causas del incidente, si hay personas lesionadas ni la magnitud de los daños. Se espera que Pemex proporcione información oficial sobre lo ocurrido.

Pemex no reporta lesionados

Pemex confirmó que, “a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 km de Ciudad del Carmen”.

La empresa precisó que “de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia”. Además, agregó que “no se reportan lesionados”.

El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permanece en sesión hasta concluir la emergencia.