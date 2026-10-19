Esperan acabar 2026 con 22 millones de becarios: Sheinbaum

Al concluir 2026, se espera que la Secretaría de Educación Pública (SEP) alcance un total de 22 millones de beneficiarios de las diversas modalidades de becas que otorga el Gobierno federal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, expuso, además, que 400 mil jóvenes se sumaron este año como beneficiarios de la beca de nivel medio superior, gracias a la apertura de más espacios en escuelas de bachillerato en el país.

Cuatrocientos mil jóvenes más se inscribieron al ‘bachillerato nacional’ respecto al año pasado, quiere decir que hay más preparatorias que la difusión que hemos hecho para que los jóvenes se inscriban.

Este año vamos a alcanzar cerca de 22 millones de becarios. Esa es la manera en que el Gobierno de México le dice a las niñas, los niños, los jóvenes, las y los jóvenes nos importan. Queremos que estén en la escuela, queremos que no se vayan”, puntualizó Sheinbaum.

Siguen abiertas las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso

Julio León, coordinador nacional de las Becas para el Bienestar que otorga la Secretaría de Educación Pública, explicó que, a la fecha, siguen abiertas las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso en educación básica e incluso de bachillerato. Con ello, se podrían sumar hasta 2.5 millones de nuevos beneficiarios de programas sociales.

La cobertura que hemos alcanzado es de 19 millones 593 mil 156. Pero nosotros esperamos terminar este año 2026 con 22 millones de estudiantes en el sistema de becas de nuestro país”, detalló el funcionario.

Actualmente, el Gobierno federal entrega anualmente 136 mil 902 millones de pesos a través de todas las becas para estudiantes de escuelas públicas.