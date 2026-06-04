Con una visión de largo plazo, CoMinVi consolida sus procesos de calidad y control de riesgos mediante la digitalización

La transformación digital y tecnológica ha dejado de ser una simple alternativa para convertirse en un mandato estratégico ineludible dentro de CoMinVi, permitiendo a la compañía elevar la calidad de sus servicios de ingeniería, desarrollo, fortificación y acarreo, reduciendo proactivamente los riesgos de su labor. En meses recientes, la empresa ha revolucionado sus protocolos de seguridad en campo mediante la adopción del Sistema de Control de Riesgos Críticos (CCRM), una plataforma de software avanzado que permite verificar, auditar y documentar digitalmente que todos los controles de mitigación se apliquen de manera estricta en cada frente de trabajo. Este paso hacia la minería inteligente e interconectada garantiza una estructura preventiva de clase mundial, medible y sujeta a mejora continua.

La visión directiva de largo plazo de la compañía trasciende, además, los límites puramente operativos de la mina para extenderse hacia un impacto social y ambiental medible, alineando sus actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el último año, la empresa ha materializado este compromiso financiando tecnología para escuelas, apoyando campañas de vacunación, donando equipo a estudiantes y contribuyendo a la restauración del patrimonio cultural de la región, como el icónico Teatro Juárez. En el ámbito medioambiental, destaca su participación activa en campañas de reforestación, limpieza comunitaria en Zacatecas y el impulso de una cultura corporativa enfocada en la acción climática.

El soporte institucional de liderazgos fundadores con profundo arraigo minero, como el Lic. Rafael Villagómez Contreras, ha sido fundamental para dotar de solidez y permanencia a este modelo de negocio. Hoy, al sumar innovación digital, una inyección de más de 425 millones de pesos en modernización de maquinaria durante 2025, y un auténtico compromiso comunitario, CoMinVi demuestra que la responsabilidad integral es el camino más certero para asegurar el crecimiento y la confianza de los grandes consorcios mineros en México.