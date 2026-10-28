Desaparece escultura en Jardines del Pedregal; vecinos piden datos

La repentina desaparición de Timo, la popular escultura humanoide instalada en Jardines del Pedregal, generó incertidumbre entre los residentes de la zona, quienes exigen conocer el paradero de la pieza y los motivos de su retiro del espacio público.

Según los vecinos, la escultura fue retirada la semana pasada, lo que despertó dudas sobre si la acción fue ejecutada por las autoridades locales o si responde a una decisión particular o un traslado no notificado.

Ante la falta de información, habitantes del sector han solicitado aclaraciones a las autoridades.

Excélsior consultó a la alcaldía Álvaro Obregón para conocer el paradero de la obra; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una respuesta oficial que explique lo sucedido.

La pieza representa a Timoteo, personaje concebido por el arquitecto y artista plástico mexicano Rodrigo de la Sierra.

La figura, caracterizada por su fisonomía robusta y la ausencia de rasgos faciales definidos, ha sido exhibida en diversos espacios públicos y galerías tanto en México como en el extranjero.

En febrero de 2021, la instalación de la obra en la intersección de Boulevard de la Luz y Paseo del Pedregal cobró notoriedad en redes sociales, donde usuarios y transeúntes debatieron sobre su impacto en el paisaje.

De acuerdo con declaraciones del propio autor difundidas por la Secretaría de Cultura, Tim busca cuestionar los dilemas de la vida cotidiana a través de la ironía.

La neutralidad de sus facciones permite que los espectadores proyecten sus propias emociones e interpretaciones.