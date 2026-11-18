La firma poblana Comarka Firma Creativa fue premiada por dos facetas del trabajo de campaña en los Reed Latino Awards 2026. En la decimoquinta edición del certamen, realizada hace unos días en Ciudad de Panamá, obtuvo los galardones a Mejor Agencia de Publicidad Política y Mejor Firma de Comunicación Política Electoral, según el palmarés oficial.

La convocatoria distingue entre el trabajo creativo en campañas políticas o gubernamentales y la estrategia para posicionar una candidatura o campaña electoral. La agencia mexicana recibió un premio en cada uno de esos rubros.

Al término de la premiación, el director ejecutivo de Comarka, Memo Quintana, agradeció a los equipos que desarrollan las estrategias de la firma. Atribuyó a la colaboración entre profesionales con distintas visiones de la comunicación la posibilidad de construir alianzas y obtener mejores resultados en sus proyectos.

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La organización reportó 130 categorías en su balance de la gala. La convocatoria abarcó desde la comunicación electoral y gubernamental hasta la estrategia digital y la imagen pública, con trabajos de América Latina, España y el mercado latino de Estados Unidos, entre otros.

Comarka desarrolla campañas en distintos estados de México. En los Reed Latino Awards, la firma poblana compite en publicidad y estrategia electoral con agencias de alcance internacional que han trabajado en las elecciones presidenciales más recientes de Perú y Colombia.