Comando dispara al menos 15 veces contra dos hombres en Tlaxcala; hay un fallecido

Un ataque armado deja un hombre muerto y otro más herido la noche del domingo en el municipio de Nativitas, Tlaxcala.

Los primeros reportes indican que hombres a bordo de un auto abrieron fuego a quemarropa y sin mediar palabra contra los dos hombres, uno de ellos murió en el lugar y otro fue trasladado por sus familiares al hospital IMSS-Bienestar ubicado en Tepactepec.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades; en el reporte se indica que hombres armados habían realizado al menos 15 disparos con armas de alto calibre contra dos hombres.

Al lugar arribó la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes montaron un operativo en la región, pero no lograron dar con el paradero de los agresores.

Personal del Instituto de Ciencias Forenses y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo, además abrieron una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos violentos.