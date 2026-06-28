Balean autobús del ex vocalista de La Adictiva 

Un músico del equipo de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, resultó herido de bala tras un ataque armado contra el autobús de la agrupación en la autopista Puebla-Orizaba, según medios locales. El cantante no viajaba en la unidad al momento de la agresión, según información oficial.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo sobre el tramo ubicado a la altura del puente de Santa María Xonacatepec, en la zona metropolitana de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron el autobús y dispararon contra la unidad mientras el equipo del artista se dirigía hacia Chiapas, donde tenía programada una presentación.

La agresión se produjo horas después de un concierto realizado en San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde la agrupación había participado la noche anterior.

El integrante lesionado fue identificado como Luis Alberto Mota, segunda voz de la agrupación, quien recibió un impacto de arma de fuego en uno de sus brazos.

Versiones oficiales de autoridades federales y estatales señalaron posteriormente que Memo Garza no se encontraba a bordo del autobús al momento del ataque, por lo que el cantante se encuentra fuera de peligro.

Los músicos y técnicos informaron a las autoridades que una camioneta se emparejó con la unidad y, sin previo aviso, varios sujetos comenzaron a disparar.

El conductor del autobús aceleró para alejarse de la zona y logró detenerse metros adelante para solicitar ayuda a los cuerpos de seguridad.

Ex vocalista de La Adictiva y su agrupación. Facebook

Resguardo de la unidad

Elementos policiales que realizaban recorridos de vigilancia fueron alertados a la altura de una gasolinera ubicada en Xonacatepec, junto a la autopista.

Posteriormente llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área, resguardaron el autobús y comenzaron las diligencias correspondientes.

La unidad presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Hasta ahora las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido oficialmente el móvil de la agresión. Una de las líneas de investigación considera un posible intento de asalto, delito que ha sido reportado de forma recurrente en este tramo carretero.

Una ruta marcada por la inseguridad

La autopista Puebla-Orizaba es una de las vías de comunicación más importantes del centro y sureste del país, pero también una de las carreteras donde transportistas y automovilistas han denunciado con frecuencia robos y ataques armados.

El incidente ha vuelto a colocar la atención sobre las condiciones de seguridad en los corredores carreteros utilizados por agrupaciones musicales, equipos técnicos y empresas de transporte.

Para los integrantes del equipo artístico, el ataque interrumpió el traslado hacia Chiapas y obligó a suspender momentáneamente la gira mientras se atiende al músico lesionado y se desarrollan las investigaciones.

Un antecedente para La Adictiva

No es la primera ocasión que integrantes relacionados con La Adictiva sufren una agresión de este tipo.

El 6 de noviembre de 2021, el autobús de la agrupación fue atacado a balazos después de una presentación en la Feria Espacio Metepec. En aquella ocasión, la unidad fue agredida cerca de la caseta El Dorado, sobre la autopista Toluca-Atlacomulco, en el Estado de México.

El nuevo ataque contra el equipo de Memo Garza reaviva la preocupación sobre la seguridad de los músicos que recorren las carreteras del país para cumplir con sus presentaciones.