Trudy se mantiene en la costa del Pacífico mexicano, se espera se debilite esta noche

El huracán Trudy provocó fuertes lluvias y vientos intensos en algunas zonas del suroeste y centro-oeste de México a primera hora del domingo, mientras mantenía su fuerza y se desplazaba paralelamente hacia la costa del Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés) informó que Trudy se encontraba a unos 240 kilómetros al oeste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h).

Se prevén pocos cambios en su intensidad esta mañana, pero se pronostica que comenzará un rápido debilitamiento esta noche", dijo el NHC en su reporte más reciente.

El ciclón se desplazaba hacia el noroeste, a unos 17 km/h y se prevé que permanezca cerca de la costa hasta el domingo por la noche, antes de debilitarse y desplazarse hacia el sur de Baja California Sur el lunes y el martes.

Se espera que Trudy descargue lluvias de entre 10 a 20 centímetros a lo largo y cerca de la costa de Colima, Jalisco y Michoacán, lo que aumentará el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían poner en peligro la vida, especialmente en terrenos escarpados.

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales de México (SIAT-CT) mantenía en alerta preventiva a 143 municipios de los estados afectados, incluyendo a Nayarit, también sobre la costa del Pacífico donde podrían registrarse oleajes de dos hasta seis metros de altura.

En las últimas semanas, la costa del Pacífico mexicano ha sido golpeada por los huracanes Polo y Simon, y la tormenta Rachel. Debido a las inundaciones, al menos ocho personas perdieron la vida en la ciudad costera de Ensenada, en el estado de Baja California.

Con información de Reuters