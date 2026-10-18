Mantienen activo Plan DN-III-E en Veracruz tras paso del frente frío número 2

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en su fase Preventiva en la zona norte de Veracruz, luego de las afectaciones provocadas por el paso del Frente Frío número 2.

De acuerdo con las Comandancias de la VI Región Militar y 19/a. Zona Militar, alrededor de 200 elementos permanecen desplegados y en estado de alerta para atender de manera oportuna cualquier contingencia que pudiera presentarse en la entidad.

Como parte de las acciones de auxilio, personal militar mantiene coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de Protección Civil para dar seguimiento a las condiciones en las zonas afectadas.

Entre las labores realizadas se encuentra la instalación de una cocina comunitaria en el municipio de Álamo Temapache, donde comenzaron a distribuirse raciones calientes a la población.

Asimismo, más de 100 personas han recibido resguardo y atención integral en dos refugios temporales habilitados en la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”, en Álamo Temapache, y en la Telesecundaria “José Vasconcelos”, en Papantla.

El personal desplegado también ha distribuido colchonetas, cobertores y despensas entre habitantes de los municipios de Espinal, Coxquihui, Coyutla, Poza Rica y Álamo Temapache.

De manera preventiva, las fuerzas federales mantienen el monitoreo permanente de ríos y arroyos, además de realizar patrullajes a pie y en vehículos y labores de perifoneo informativo en Tuxpan y otras zonas consideradas vulnerables.

Las autoridades militares reiteraron su compromiso de auxiliar a la población veracruzana y contribuir al mantenimiento del orden y la recuperación de bienes ante posibles afectaciones.

Finalmente, exhortaron a la ciudadanía a seguir las indicaciones de Protección Civil y Tránsito, así como a reportar cualquier incidente o emergencia al número 911.