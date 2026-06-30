Cobro de cuotas no da tregua en Michoacán; golpe a limoneros y comerciantes

José Guadalupe Mora Chávez denunció que en Tierra Caliente continúa el cobro de cuotas a los productores de limón y a todos los comerciantes.

El gobierno cuida a los delincuentes y no al pueblo”, dijo el hermano de Hipólito Mora, en el marco del tercer aniversario luctuoso de quien fundó los grupos de autodefensas en Michoacán.

Según Lupe Mora, quien funge como jefe de tenencia en La Ruana, el grupo delictivo conocido como Los Viagra, mantiene el cobro de cuotas a quienes producen, empacan y transportan limones en todos los municipios de la Tierra Caliente.

Pero según el hermano del extinto Hipólito, la extorsión no se limita a los dueños del cítrico, sino a todos los comerciantes de la región.

Nadie se salva

Puso como ejemplo el precio de la carne, “que antes pagábamos a 240 pesos el kilo de carne de res y ahora lo pagamos a 280” y, expresó que “el principal afectado sigue siendo el pueblo”, agregó.

Mora Chávez fue orador durante el tercer aniversario luctuoso de su hermano, efectuado en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, donde también se quejó de “estar abandonado por el gobierno federal”, a pesar del acecho permanente que sufre del mismo grupo criminal que mató hace tres años a su hermano.

Hipólito Mora, exlíder de autodefensas en Michoacán, fue asesinado el 29 de junio de 2023 tras un ataque en la comunidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista, en el que dos de sus escoltas también fallecieron.

*mcam