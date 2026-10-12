Coahuila prevé lluvias intensas, tormentas eléctricas y baja temperatura por frente frío 2

Protección Civil de Coahuila, se mantiene vigilante sobre el ingreso del frente frío número 2, que durante los próximos días favorecerá lluvias fuertes a intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento y un descenso gradual de las temperaturas en distintas regiones del estado.

Para el miércoles 14 de octubre se esperan lluvias de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el noroeste del estado. Para el jueves 15 y viernes 16, las precipitaciones podrían intensificarse, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros en distintos sectores de la entidad.

También durante este periodo se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Conforme avance el sistema, también se espera un descenso gradual de las temperaturas, principalmente en las regiones Norte y Noreste. Durante la madrugada del sábado 17 de octubre podrían registrarse temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas.

Protección Civil da seguimiento a la evolución del fenómeno meteorológico para atender oportunamente cualquier situación de riesgo.

La Subsecretaría de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, se recomienda conducir con precaución ante la presencia de lluvia, pavimento mojado y reducción de la visibilidad, así como mantenerse atento a los avisos emitidos por las autoridades estatales y municipales.

Frente frío y depresión tropical dañan Veracruz

En Veracruz, autoridades activaron el Comité Estatal de Emergencias y mantienen un Centro de Comando permanente en el municipio de Poza Rica ante la depresión tropical que se formó en el Golfo de México y mantiene condiciones de lluvia intensa sobre la región norte de la entidad.

El Centro de Comando en Poza Rica es desde donde se coordina la respuesta para los municipios de la zona norte y la Huasteca, integrada por comunidades serranas, localidades costeras y decenas de poblaciones indígenas altamente vulnerables a deslaves, crecidas de ríos y cortes de caminos.

En Chalma y Benito Juárez se confirmaron daños en puentes y la operación de desvíos forzados para mantener la movilidad regional, bajo supervisión permanente de autoridades estatales y municipales.

Mientras continúan las lluvias asociadas a la interacción del sistema con el Frente Frío 1.

En tanto, Protección Civil estatal confirmó el despliegue de más de 500 elementos de la Defensa, Marina y corporaciones municipales para vigilancia de cuencas y laderas.

Asimismo, mantiene monitoreo continuo en Álamo, Tihuatlán, Coatzintla, Tuxpan y municipios serranos, donde se reforzó el sistema de alerta temprana y se activaron comités comunitarios para anticipar posibles afectaciones en localidades indígenas dispersas.

En Tempoal y Platón Sánchez, las autoridades monitorean el nivel de los ríos.

La dependencia reiteró que el Centro de Comando instalado en Poza Rica operará de manera ininterrumpida mientras persista la amenaza meteorológica y llamó a la población a atender las indicaciones oficiales ante cualquier cambio en la trayectoria o intensidad del sistema.

La instalación del comité de emergencia coincide con el cercano aniversario de la inundación que causó graves daños en al menos 70 municipios veracruzanos, con un saldo oficial de 29 personas fallecidas y 30 mil viviendas afectadas.