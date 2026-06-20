CNTE pone fin a huelga nacional para reorganizarse; “volveremos más fuertes”

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que el paro nacional que mantuvo durante 19 días ha concluido. En los primeros minutos de este sábado, Yeni Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22, dio por finalizada la Asamblea Nacional Representativa (ANR), con lo que concluyen las movilizaciones que el magisterio mantuvo en distintos puntos del país. Asimismo, se informó que será levantado el plantón instalado en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La decisión fue dada a conocer tras una extensa jornada de deliberaciones entre los representantes de las distintas secciones que integran a la Coordinadora. De acuerdo con la dirigencia sindical, el cierre temporal de las protestas no implica el abandono de sus exigencias ni el fin de su movimiento, sino el inicio de una nueva etapa de reorganización interna.

Yeni Aracely Pérez fue tajante al aseverar que el repliegue de la Coordinadora no significa una derrota para el magisterio, sino que es una decisión que les permitirá replantear el curso que tomará su lucha para exigir que el gobierno federal atienda y cumpla sus demandas. Entre ellas se encuentran la basificación gradual de los trabajadores, el pago de aguinaldo de 90 días, la recontratación de empleados desplazados, bonos para jubilados y el reintegro de descuentos salariales.

Además, el movimiento mantiene vigente la exigencia de abrogar la Ley del Servicio Profesional Docente, derivada de la reforma educativa de 2013, así como la Ley del ISSSTE de 2007, ordenamientos que el magisterio considera perjudiciales para sus derechos laborales y de seguridad social.

Me permito, pasar a la etapa de clausura de esta Asamblea Nacional Representativa, donde hemos analizado, debatido, nuestras tácticas de lucha, pero sobre todo, donde hemos caracterizado, que el enemigo es el estado, este gobierno que no resuelve nuestras demandas y que por lo tanto sabremos seguir luchando en las calles. Clausuramos, de manera formal, esta ANR”, expresó Pérez Martínez.

La dirigente magisterial destacó que las decisiones tomadas durante la Asamblea Nacional Representativa fueron resultado de los mecanismos internos de consulta y participación que caracterizan a la organización, rechazando las versiones que apuntaban a acuerdos tomados únicamente por la dirigencia nacional.

La CNTE no conoce de derrotas, conoce de fortalecimiento desde sus bases y estructuras. Aquí no hay decisiones de cúpula, como se nos señaló desde Palacio Nacional. Este movimiento ha sido vigente por más de cuatro décadas, por mantener espacio de toma de decisiones, de dirección política”.

CNTE arremete: gobierno no cumplió lo que prometió en campaña

Durante su mensaje de cierre, Yeni Aracely Pérez señaló que una de las principales inconformidades del magisterio es el incumplimiento de compromisos que, asegura, fueron asumidos por el gobierno federal durante el periodo de campaña. En particular, recordó la promesa relacionada con la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas históricas de la Coordinadora.

La CNTE ha hecho visible que un gobierno que incluso prometió en campaña que abrogaría la Ley del ISSSTE del 2007, cambió el discurso estando en el poder y eso la CNTE lo tiene muy claro y por eso la CNTE no conoce de derrotas”.

La representante sindical sostuvo que el movimiento continuará activo en los próximos meses mediante procesos de análisis, organización y fortalecimiento de sus estructuras. Afirmó que la conclusión de la huelga nacional marca únicamente una pausa estratégica antes de retomar sus acciones de protesta.

Para concluir, la maestra aseguró que la Coordinadora volverá a su lucha con mayor fuerza.

“Vamos a reorganizarnos, que, así como salimos miles y miles de compañeros en esta huelga nacional, volveremos con más fuerza. Vamos a un proceso de fortalecimiento, de análisis, estamos seguros que vamos a regresar”.

*mcam