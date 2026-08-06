Inteligencia y operativos coordinados logran la detención de 50 extorsionadores en Michoacán

En un esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal y las fuerzas de seguridad federales, un total de 50 personas han sido detenidas en Michoacán en lo que va del año por su presunta participación en el delito de extorsión, destacando la captura prioritaria de nueve cabecillas de células delictivas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó el balance operativo contra los grupos generadores de violencia que operan en las distintas regiones de la entidad.

Entre las capturas estratégicas resalta el aseguramiento de Ramón “N”, alias “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, caso por el cual suman 32 implicados tras las rejas. A este objetivo se le vincula además con el cobro de cuotas a productores de limón y aguacate.

De igual forma, se concretó la aprehensión de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, operador clave en Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín, relacionado con el narcomenudeo y la extorsión.

Las acciones de inteligencia derivaron también en la detención de César “N”, alias “El Botox”, el pasado 22 de enero, a la par del arresto de 14 integrantes de la célula Los Blancos de Troya, implicados en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo.

El mandatario estatal contrapuso estas cifras con los resultados del año 2021, periodo en el que únicamente se logró detener a 17 personas por este delito.

Al defender el avance de la estrategia operativa, Ramírez Bedolla enfatizó que “la gente quiere resultados, unidad y diálogo; en eso estamos", al tiempo que recordó que desde 2024 la entidad encabeza el primer lugar nacional en el combate a la impunidad.

Finalmente, el mandatario destacó que la implementación de la reforma al Poder Judicial otorgará mayor certeza jurídica para afianzar los procesos penales contra los criminales.