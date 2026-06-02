CNTE amenaza: “Los disturbios de Reforma es una muestra de lo que se puede venir”

Los disturbios de avenida Paseo de la Reforma ocurridos este martes en donde se destruyeron y quemaron figuras alusivas al mundial de futbol 2026 “son una muestra de lo que se puede venir” en los siguientes días, si el gobierno federal no atiende y resuelve las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La advertencia de la CNTE fue planteada al terminar la mesa de diálogo entre la Comisión Única Negociadora de la disidencia magisterial con los secretarios de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de educación Pública, Mario Delgado; el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera; el director del ISSTE, Martí Batres Guadarrama y con Mario Rafael Llergo, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras (USICAM).

Luego de cuatro horas de pláticas en la secretaría de gobernación, los integrantes de la CNTE fueron cuestionados por los medios de comunicación acerca del por qué causaron destrozos en el Museo al Aire Libre alusivo al Mundial 2026 mientras se encontraba la Comisión Única Negociadora en la mesa con el gobierno federal.

En voz de la secretaria general de la sección 14 de la CNTE en el estado de Guerrero, Elvira Veleces Morales culpó a las autoridades de atacar a sus compañeros desde el primer día del paro nacional y por ello, los docentes “indignados” reaccionaron en contra de la cerrazón del gobierno de abrogar la ley del ISSTE y la reforma educativa.

Veleces Morales destacó que "ellos están reaccionando de esta manera. Entonces (lo de avenida Paseo de la Reforma) es una muestra de lo que se puede venir si es que el movimiento de la CNTE quiere intensificar las manifestaciones, que con esta respuesta va a causar más indignación en los compañeros”.

Al aclarar que la mesa de este martes se declaró en receso hasta este miércoles, la líder magisterial y sus compañeros insistieron en la demanda de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se siente con ellos a la mesa para cumplir los ofrecimientos que les hizo en campaña, entre ellos la abrogación de la Ley del ISSTE 2007 y recuperar los sistemas solidarios de pensiones.

Ella es la que tiene que generar la ruta de salida, ella dijo la salida viable, es lo que queremos plantear con ella porque hoy no nos presentan nada, solamente retomar la misma mesa de hace 18 meses” declaró Marcelino Rodarte Hernández, de la sección 58 de la CNTE de Zacatecas.

De acuerdo con los maestros disidentes, será este miércoles muy temprano cuando den a conocer si acuden o no a los trabajos de la mesa de diálogo en la secretaría de gobernación pues dependerá de la respuesta que les den respecto a si la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó o no reunirse con ellos.