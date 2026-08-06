CNDH emplaza a Congreso de Puebla por dichos: “huelen a baúl” y “se están pudriendo”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emplazó al Congreso de Puebla a reforzar sus mecanismos internos para prevenir expresiones discriminatorias por parte de las y los legisladores, luego de la polémica generada por las declaraciones de las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, quienes durante un podcast afirmaron que las personas mayores “huelen a baúl” y “se están pudriendo”.

Mediante el pronunciamiento DGDDH/013/2026, el organismo nacional sostuvo que ese tipo de expresiones rebasan los límites de la libertad de expresión al promover estigmas contra un sector de la población y vulnerar sus derechos humanos.

En su posicionamiento, la Comisión afirmó que las expresiones difundidas por ambas legisladoras constituyen una forma de edadismo, es decir, discriminación basada en la edad, además de representar un acto de violencia institucional, al haber sido emitidas por servidoras públicas.

La CNDH señaló que quienes desempeñan cargos de representación popular tienen la responsabilidad de actuar bajo los principios de respeto, igualdad y no discriminación, ya que sus declaraciones pueden influir en la percepción social y contribuir a normalizar conductas excluyentes.

Asimismo, exhortó a la LXII Legislatura del Congreso de Puebla a fortalecer sus códigos de ética y establecer mecanismos más estrictos que regulen la conducta de las y los diputados tanto en actos públicos como en redes sociales y plataformas digitales, con el propósito de evitar mensajes que vulneren los derechos humanos.

Recuerdan que las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad

El organismo recordó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce el derecho de este sector a vivir con dignidad, libres de violencia y de cualquier forma de discriminación.

También enfatizó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la que México forma parte, obliga a las autoridades a garantizar la inclusión social y el pleno reconocimiento de este grupo como sujetos de derechos.

La Comisión subrayó que la dignidad de las personas no disminuye con la edad y advirtió que las burlas o descalificaciones relacionadas con el envejecimiento atentan contra ese principio fundamental.

La controversia comenzó después de que las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares realizaran comentarios durante el podcast “Descasadas”, donde se refirieron a hombres mayores con frases como “huelen a baúl del recuerdo” y “ya se están pudriendo”.

Las declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y el rechazo de diversos sectores, al considerar que reproducen estereotipos ofensivos contra las personas adultas mayores.

Morena mantiene investigación interna

Tras la difusión del caso, Morena inició un procedimiento interno para determinar si las legisladoras incurrieron en conductas que ameriten sanciones.

La dirigencia nacional del partido informó que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la instancia encargada de resolver el expediente. Hasta el momento no existe una fecha definida para emitir una resolución.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, manifestó que, en su opinión, las diputadas deberían ser suspendidas; sin embargo, precisó que la decisión final corresponde exclusivamente al órgano partidista competente.

Además, el partido hizo un llamado a toda su militancia a conducirse con respeto y recordó que la defensa de los derechos de las personas adultas mayores forma parte de sus principios.