Se lavan las manos

No le den vueltas. Lo ocurrido a los mineros secuestrados que trabajaban en la empresa canadiense Viszla —cinco de los cuales fueron encontrados muertos— es una tragedia más que evidencia el fracaso en pacificar Sinaloa. La versión oficial de que fueron “confundidos” por sus verdugos del grupo de Los Chapitos con integrantes de la banda de Los Mayos, es difícil de creer. La información proviene de cuatro detenidos pertenecientes a la banda de los hijos El Chapo relacionados con el caso, según Omar García Harfuch. En zonas como ésa, los grupos criminales suelen tener inteligencia local bastante precisa (halcones, vigilancia…). Una “confusión” así implicaría un nivel de amateurismo o improvisación que no encaja con la forma de operar de facciones como Los Chapitos en su propio territorio.

La narrativa, eso sí, tiende a minimizar la responsabilidad estructural del Estado en el control territorial. Reduce una ejecución múltiple brutal (con cuerpos en fosa clandestina) a un “malentendido operativo” entre narcos. El gobierno quiere evitar cuestionamientos sobre por qué no ha recuperado el control de esas rutas y comunidades o por qué la violencia entre facciones sigue cobrando víctimas civiles inocentes. La guerra entre Chapitos y Mayos lleva ya 17 meses y no se ve para cuándo termine. Sinaloa vive entre las balas y el miedo. Una encuesta del Inegi dice que, en Culiacán, 90% de sus habitantes se sienten inseguros. A ese nivel.

* Mario Zamora es diputado sinaloense del PRI. Conoce los problemas de su estado. Le comunicamos nuestro escepticismo sobre la versión oficial. Le preguntamos su opinión. Dijo: “No busco descalificar a nadie. Es lamentable todo lo que está pasando. Todo es posible. Quiero pensar que los grupos delictivos abajo andan nerviosos y ven gente desconocida. Lo más triste es que la autoridad no transparenta nada. No sabemos ni de cuánta gente estamos hablando. Hace unas horas hablaba con la líder de las madres buscadoras desesperadas que están afuera. Dicen que tienen acordonada toda el área (donde encontraron los cuerpos de los mineros). Me extraña. El gobierno, en lugar de querer tapar el sol con un dedo, debería de transparentar. Todos en Sinaloa estamos dispuestos a buscar y pensar en mejores soluciones”, remató.

* Zamora, por cierto, habló hace poco con Sara Carter, zar antidrogas del gobierno de Trump. Le expuso un disruptivo proyecto que, asegura, no lo vio mal su interlocutora estadunidense. Propone abrir una zona en Sinaloa, donde se da la amapola, para producir morfina de manera legal para uso médico.

Argumenta que, sólo en EU, el consumo de ese analgésico y narcótico en hospitales equivale a cerca de 8 mil millones de dólares. “Lo hacen es Australia, que es el principal exportador de morfina; en Turquía, incluso en España modificaron sus leyes”, afirmó Zamora.

La charla con Sara Carter la tuvo hace unos días en Washington. “Me dijo: ‘Oiga, diputado, nunca había escuchado esto. Cambia muchas cosas del juego. Es muy disruptivo. Me interesa, deme sus datos, voy a ir a México”, aseguró.

* ¿Dónde está la oposición? ¿Debe aliarse para enfrentar a la maquinaria del oficialismo o cada partido apostar por sí mismo? Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, está convencido de que sin un frente amplio opositor, no hay manera de sacar a Morena del poder. Jorge Triana, vocero del PAN, piensa lo contrario. Citó encuestas a militantes y simpatizantes de su partido para señalar que uno de los errores que cometió el blanquiazul en 2024 fue su alianza con el PRI. “Nos debilitó”, aseguró.

Dejó claro que el PAN irá solo en la elección federal de diputados en 2027. “Es una determinación absoluta,” recalcó. Sin embargo, dijo que puede haber “excepciones” en el caso de alianzas en los comicios locales. Para las presidenciales de 2030, no se ha tomado ninguna determinación, precisó.

Movimiento Ciudadano ha mantenido una postura de rechazo a integrarse en un frente amplio opositor junto con el PAN y el PRI. Argumenta que aliarse con el viejo régimen sólo beneficia a Morena.

En 2027 habrá elecciones de gobernador, 178 estados, en congresos locales y en más de mil ayuntamientos. A propósito de la pregunta que abre este apartado, Triana aseguró que la oposición está atada de manos por un hiperpresidencialismo que no permite voces críticas. “No se puede competir con la mañanera”. Reconoció, sin embargo, que el PAN ha cometido muchos errores como el ya mencionado mal diseño de la política de alianzas

* Ya encarrerados, diremos que no quieren alianza con el PRI, pero sí dan la bienvenida a figuras emblemáticas de ese partido. Blanca Alcalá Ruiz, exalcaldesa de Puebla, exsenadora y excandidata a gobernadora del estado por el PRI dio ayer el brinco definitivo al PAN. El mismísimo Jorge Romero le dio la bienvenida a esta mujer que deja atrás más de cuatro décadas de militancia en el PRI. “Es una decisión que nosotros hiperaplaudimos, hiperabrazamos”..