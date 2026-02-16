Clausuran fiesta de solteros en NL; vecinos denunciaron ruido y alteración del orden

Una fiesta clandestina en donde se congregaron más de 250 personas, entre ellas, menores de edad que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas fue suspendida por policías de Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos se registraron en un inmueble ubicado en la calle Bosques de la Sierra, en la colonia Bosques de La Pastora, en el referido ayuntamiento. Múltiples reportes ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la reunión debido al ruido excesivo y la alteración del orden.

En el inmueble se realizaba un evento tipo baile, sin autorización de las autoridades correspondientes. Efectivos constataron que en el sitio había una asistencia de unas 250 personas y una aglomeración de unas 100 en la entrada de acceso por lo que esto causó afectaciones a los vecinos del sector.

Durante la intervención de los policías se detectó la presencia de menores de edad que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Reproducir

Se confirmó que la actividad no contaba con permisos de Espectáculos ni de Alcoholes, infringiendo la normatividad vigente (Artículo 9, Fracción II) por lo que se dio la intervención de la Dirección de Ordenamiento y Verificación, por lo que el lugar quedó clausurado", informó la autoridad guadalupense.

Se desalojó a los asistentes y se procedió a la clausura. Sin embargo, en el lugar fue detenido Gabriel "N", velador del sitio, por alterar el orden público.

Ninguno de los asistentes se identificó como organizador del evento. La convocatoria al evento, que incluía la presentación de cuatro bandas, aparentemente era una fiesta de solteros "que no creen en el amor" y se realizó con motivo del 14 de febrero.

El pasado 30 de noviembre, en el ayuntamiento de San Pedro se registró una fiesta similar en donde había menores de edad, así como la presencia de alcohol, drogas y hasta un arma por lo que fueron detenidos 11 adultos, señalados como organizadores del evento.

fdm