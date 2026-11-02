Claudia Sheinbaum recibe visita de mujeres de Naucalpan
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional la visita de un grupo de mujeres provenientes de Naucalpan
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional la visita de un grupo de mujeres provenientes de Naucalpan.
La titular del Ejecutivo visitó ese municipio tras su Segundo Informe de Gobierno e hizo el compromiso de reunirse con ellas.
“Hoy les comparto un momento muy especial: la visita de un maravilloso grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México, al Palacio Nacional. Mujeres con historias, experiencias y caminos distintos, pero unidas por la fuerza, la valentía y los sueños que las caracterizan. Porque estoy convencida de que en cada mujer mexicana habita una heroína y todas tenemos una historia que merece ser contada”, escribió Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.
La presidenta llevó a las mujeres naucalpenses por un recorrido por Palacio Nacional, los museos, murales y patios del edificio.
La titular del Ejecutivo obtuvo actividades públicas este lunes y retomará las ruedas de prensa matutinas el próximo martes.