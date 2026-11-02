Altar aplasta a cinco personas en plena celebración de Día de Muertos

Un altar colocado con motivo del Dia de Muertos se derrumbó en la Plaza de Armas frente a la Catedral de Chihuahua, aplastando a cinco personas que se encontraban contemplando, sufriendo diversas lesiones.

La estructura de madera había sido colocada frente a la Presidencia Municipal y según las primeras investigaciones la deficiente instalación no resistió el peso, ocasionando su caída.

Las personas lesionadas fueron enviadas a un hospital, mientras que la policía ministerial investiga el accidente para deslindar responsabilidades.

En CDMX reportan incendios en altares por Día de Muertos

Por Jonás López

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió, al menos, seis incendios relacionados con la instalación de altares en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

La mañana de este lunes, los vulcanos atendieron un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco, en donde se quemaron un altar y otros objetos, pero no hubo lesionados.

Y otro en una vivienda ubicada en la colonia Casas Alemán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que afectó un altar, un sofá y otros objetos; tampoco hubo lesionados.

Un tercer incendio ocurrido la madrugada de este lunes en un departamento de la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo, quemó un altar y otros objetos; tampoco hubo personas afectadas.

Durante el domingo, los bomberos también atendieron tres incendios relacionados con altares en las alcaldías Venustiano Carranza y Coyoacán.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió recomendaciones al momento de instalar ofrendas como colocar un plato con agua debajo de veladoras, apagar las veladoras antes de dormir, no encender veladoras en lugares con objetos y sustancias inflamables y evitar que menores manipulen encendedores o cerillos.