No hay campaña sucia que pueda hacernos daño: Sheinbaum

Desde Zacatecas, en su segundo día de gira para exponer los logros de su segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió a la oposición que no hay campañas sucias, ni bots que puedan hacerle daño al proyecto de transformación.

Porque nunca va a haber divorcio entre el pueblo y su gobierno. No hay campaña sucia. No hay ningún grupo de robots en las redes sociales que pueda hacernos daño. Porque estamos unidos, el gobierno y el pueblo de México”, manifestó.

En la Plaza de Armas, la jefa del Ejecutivo lanzó un mensaje de que existe la unidad al interior del movimiento de transformación, ante las críticas que existen sobre algunos morenistas. Consideró que es “un cuento” que haya divisiones porque la consigna es el pueblo de México.

Foto: Presidencia

Ya ven que ahora están con el cuento de que hay divisiones al interno del movimiento de la transformación. No hay ninguna división porque todos creemos en el pueblo de México y en su dignidad”, dijo.

Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en Zacatecas los Programas para el Bienestar benefician a cerca de 710 mil personas de manera directa y sin intermediarios.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal detalló que esto representa una inversión de 16 mil 393 millones de pesos para las y los derechohabientes de programas.

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