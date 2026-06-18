“Su triunfo llena de orgullo a todo México”: Sheinbaum felicita a la selección 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la selección mexicana de futbol por su triunfo 1-0 ante Corea del Sur en el Mundial.

“Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México”, escribió la presidenta en sus redes sociales.

La presidenta vio el partido de la selección mexicana desde Palacio Nacional acompañada de su esposo.

Incluso la mandataria compartió un video en sus redes sociales donde se le ve celebrar el gol de México.

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La selección mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur con gol de Luis Romo.

Ahora México buscará amarrar el liderato del Grupo A el próximo 24 de junio en el Estadio Ciudad de México ante la selección de Chequia.

Recibirá al rey de España en el marco del Mundial

En el marco del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó que sostendrá un encuentro con el rey Felipe VI de España en Palacio Nacional.

La mandataria federal detalló que el encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio.

Sheinbaum aclaró que será una visita breve, debido a la apretada agenda del monarca, por lo que se ha descartado una conferencia de prensa conjunta tras concluir la reunión.