Ciudadanos pondrán lupa a legisladores con una app

Con la experiencia acumulada desde que la pandemia del covid aceleró la adaptación de la experiencia remota en las tareas parlamentarias, la Cámara de Diputados creó una aplicación gratuita que reporta en tiempo real las actividades del pleno.

Estrenada este año, la Infopal móvil funciona en los celulares de iPhone y Android sin que su descarga implique el registro de información sensible, por lo que resulta muy seguro utilizarla.

Así lo subraya Mariano Mora Hernández, director general de Apoyo Parlamentario, uno de los impulsores y creadores de esta nueva plataforma que, en línea, permite a legisladores y público en general conocer lo que sucede en las sesiones y comisiones de San Lázaro.

Cuando instalamos una aplicación se nos piden ciertos permisos, datos de ubicación, que si el micrófono, que la localización, que las llamadas, que tus archivos… la Infopal móvil no te pide nada ni permiso absolutamente de nada. Entonces, es sumamente segura, es gratuita y te pone en la mano toda la información legislativa, estadística y lo que ocurre al minuto en cada sesión”, describe.

Reproducir Mariano Mora Hernández es parte del equipo de expertos en asuntos parlamentarios y tecnología digital.

Mariano Mora Hernández también es parte del equipo de expertos en asuntos parlamentarios y tecnología digital que hizo posible, hace seis años, la App que permite a los 500 diputados conectarse a sus tareas parlamentarias en línea, pasar lista y votar de manera telemática.

Alertas en tiempo real

Pero mientras la Aprav es una aplicación exclusiva para los integrantes de la Cámara baja, la Infopal móvil es para todo aquel interesado en dar seguimiento al quehacer de los diputados.

Te va avisando, por ejemplo, cuándo empieza la sesión, cuándo se abre, con cuántos de quórum, en qué apartado estamos, si estamos en comunicaciones, en dictámenes o en presentación de iniciativas; quién está hablando; si se va a votar, el resultado de la votación, cuando se clausura la sesión y la cita para la siguiente, por ejemplo”, detalla.

En este registro de lo que podría ser el minuto a minuto de la Cámara de Diputados, el interesado puede recibir notificaciones en tiempo real a su teléfono, convirtiéndose incluso en una alerta para los congresistas que, en el caso de lo que sucede en una comisión, puede enterarse si ya están en el apartado de dictámenes y es momento de regresar a votar o conectarse para ello.

Y en el caso de las asambleas del pleno, ejemplifica el director de Apoyo Parlamentario, tanto para legisladores como para público en general, la Infopal móvil va notificando en qué momento de la agenda se encuentra la sesión.

Y si se trata del debate de un dictamen, “ves quién habla en lo general, en lo particular, a favor, en contra, y si ya entramos a las reservas. Todo eso te lo va avisando a través de notificaciones en tiempo real”, precisa.

Mariano Mora Hernández es uno de los expertos de los recovecos de la vida parlamentaria que permanentemente auxilian a los integrantes de la Mesa Directiva que conduce los trabajos diversos de la Cámara.

Conocedor de los entretelones técnicos y procedimentales de San Lázaro, el funcionario explica que en la Infopal móvil puede consultarse información histórica desde 2006 a la fecha.

Integración de comisiones, del pleno, las iniciativas presentadas, las minutas…

De iniciativas y chapulines

Cómo está compuesto el pleno, quiénes son los diputados, de qué estados, de qué circunscripción si son de mayoría o de representación proporcional, a qué comisiones pertenecen, cuántas iniciativas han presentado, sus votaciones, asistencias y todos los cambios históricos que ha habido desde el inicio de la legislatura hasta la fecha, incluyendo cambios de grupo parlamentario. Quienes entraron de Morena y se pasaron al Verde, quienes, del Verde a Morena, quienes sin partido por la vía independiente y se sumaron a algún grupo parlamentario, quienes se mantienen así”, enumera.

La nueva aplicación también registra quiénes solicitan licencia en algún momento de la legislatura, quiénes son los suplentes, y las propuestas que cada quien presenta, iniciativas y puntos de acuerdo, así como sus asistencias, votaciones y cambios en la conformación de las comisiones.

Están también las fichas que Apoyo Parlamentario hace con el análisis preliminar de cada iniciativa; son estudios de técnica legislativa y de constitucionalidad y que contienen un cuadro comparativo entre lo que está en el texto vigente y lo que propone el modificante”, cuenta.

La Infopal móvil contiene esos resúmenes para el caso de siete mil iniciativas.

Tiene la aplicación un apartado para niños en el que se aborda la tarea que define a cada uno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; qué hacen los diputados y qué los senadores, cuáles son sus facultades y cómo se reforma la Constitución; todo ello con un lenguaje sencillo y con ilustraciones.

Con el lema Toda la información parlamentaria que necesitas al alcance de tus manos, ya se encuentra listo el tríptico que promociona la nueva App y que pronto será distribuido en las curules de los diputados, dando cuenta del menú de esta aplicación con cuatro accesos rápidos: Pleno, Comisiones, Sitios y Minuto a minuto.

Todo sobre los diputados

Y en la Infopal móvil el usuario puede ordenar a los diputados alfabéticamente, por género, estado, por mayoría, por tipo de elección, por grupo parlamentario, por entidad federativa, y conocer cómo han sido sus votaciones; datos de sus oficinas, fichas curriculares y sus respectivas fotografías.

Tenemos un compendio de decretos en donde vamos subiendo lo que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es decir, los que ya son ley”, precisa.

“También se pueden consultar las fichas técnicas de iniciativas, minutas y proposiciones; el balance legislativo, donde viene todos los trabajos de todos los años; qué tantas sesiones matutinas, vespertinas y solemnes hubo; horas de trabajo, intervenciones y dictámenes aprobados”, describe.

Y, por supuesto, infografías y guías para conocer cómo consultar la App y obtener la información requerida.