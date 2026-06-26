Queda habilitado centro de acopio en la Cámara de Diputados para apoyar a Venezuela: Ricardo Monreal

Ante la emergencia humanitaria provocada por los dos fuertes sismos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, la Cámara de Diputados habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas damnificadas, informó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

A través de sus redes sociales, el legislador anunció que el personal de la Cámara de Diputados estará recibiendo víveres y artículos de primera necesidad en todos los accesos al recinto legislativo.

"Queda habilitado el centro de acopio en apoyo a nuestras hermanas y hermanos de Venezuela", expresó Monreal, quien hizo un llamado a sumarse a esta iniciativa de ayuda humanitaria.

La convocatoria ocurre luego de que Venezuela fuera golpeada por un inusual doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados con apenas unos segundos de diferencia, que provocó el colapso de edificios, daños severos en infraestructura y una de las peores tragedias naturales en la historia reciente del país. Las autoridades venezolanas mantienen labores de búsqueda y rescate, mientras el número de víctimas y personas afectadas continúa en aumento.

Monreal destacó que cada donación puede marcar la diferencia para las familias que enfrentan las consecuencias del desastre.

"Cada aportación cuenta y puede hacer la diferencia para quienes hoy más lo necesitan. ¡Sumemos esfuerzos y hagamos de la solidaridad una acción!", señaló.

La emergencia movilizó a diversos países y organismos internacionales para enviar brigadas de rescate, equipo especializado, medicamentos y ayuda humanitaria, en respuesta a la magnitud de los daños ocasionados por los terremotos.

Con la instalación del centro de acopio, la Cámara de Diputados busca canalizar el apoyo de legisladores, trabajadores y ciudadanía para contribuir a las labores de asistencia dirigidas a las familias venezolanas afectadas por la tragedia.