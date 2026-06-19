Nueva titular en Secretaría de las Mujeres refuerza agenda de justicia: Partido Verde

CIUDAD DE MÉXICO. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó el nombramiento de Laura Itzel Castillo como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, al señalar que este cambio representa una oportunidad clave para consolidar las instituciones encargadas de proteger a la población femenina. Para la organización política, la llegada de la funcionaria "abre una nueva etapa para fortalecer las políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos de las mujeres", en un contexto donde la violencia de género sigue siendo uno de los principales retos estructurales del país.

A través de un pronunciamiento oficial, el partido del tucán enfatizó que la reestructuración y el fortalecimiento de este ramo gubernamental son indispensables para asegurar que las denuncias de las ciudadanas no queden en la congeladora institucional. En ese sentido, el Partido Verde "destacó la importancia de consolidar instituciones especializadas que garanticen una atención eficaz a las víctimas de violencia de género y un acceso efectivo a la justicia", una demanda que ha sido recurrente por parte de diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil en los últimos años.

Uno de los puntos centrales en la agenda de la nueva administración de la secretaría federal será la homologación de los criterios de actuación ministerial en las distintas regiones de la República Mexicana. De acuerdo con el partido aliado del gobierno, "la Secretaría de las Mujeres han planteado que una de sus prioridades para este año es impulsar que las fiscalías especializadas en delitos de género operen con estándares homogéneos en todo el país". Con esta directriz, se busca erradicar las discrepancias en las investigaciones locales y asegurar que los feminicidios y agresiones sean juzgados con la misma rigurosidad en cualquier estado.

El PVEM aprovechó el relevo institucional para recordar las iniciativas legislativas que han promovido desde San Lázaro con el objetivo de dotar de herramientas jurídicas y operativas a las entidades federativas. La dirigencia del partido rememoró que "en 2024 la Cámara de Diputados aprobó su propuesta para garantizar la creación de fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las mujeres en todas las entidades federativas". Esta reforma, señalaron, ha sido el eje conductor para intentar nivelar las capacidades institucionales de los Ministerios Públicos a nivel nacional.

Asimismo, el partido político argumentó que la existencia formal de estos organismos es apenas el primer paso, ya que el verdadero desafío radica en la profesionalización del personal que recibe a las víctimas en los momentos de mayor vulnerabilidad. El Partido Verde "destacó que estas fiscalías permitirán contar con personal capacitado, protocolos especializados y mecanismos más eficientes para atender a las víctimas", lo cual consideran una ruta crítica para "combatir la impunidad y fortalecer la confianza en las instituciones" de procuración de justicia.

Para concluir, la fuerza política subrayó que la agenda de género no debe limitarse a discursos políticos o asignaciones presupuestales estáticas, sino traducirse en un entorno seguro para las mexicanas. En su posicionamiento, el Partido Verde "reiteró que garantizar el acceso a la justicia para las mujeres es una tarea fundamental para construir un país más seguro, igualitario y libre de violencia", sumándose así a las expectativas en torno a la gestión que inicia Laura Itzel Castillo al frente de la dependencia federal.