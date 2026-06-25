Citlalli Hernández ‘cierra la puerta’ a aspiración de Félix Salgado en Guerrero

La dirigencia nacional de Morena sostiene que no debe haber coordinadores estatales de la defensa de la transformación que sean familiares directos de gobernantes en funciones dentro de la misma entidad. Bajo esa interpretación, el partido considera que sus reglas internas impiden la concentración de poder político en un mismo núcleo familiar, una postura que coloca en el centro del debate la eventual participación del senador Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

Cuando decides militar en un partido, decides asumir algunas reglas; sin embargo, yo creo que Félix sabe la relevancia del proyecto, de la relevancia de militar con respeto de ciertas reglas”, dijo.

La posición fue expresada por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien aseguró que el partido aplicará sus normas sin excepciones y privilegiará mecanismos internos que garanticen orden, transparencia y equidad en los procesos de selección.

Rechaza que conflictos internos se resuelvan en tribunales

Durante una explicación sobre el desarrollo del proceso interno, Hernández sostuvo que dentro de Morena está mal visto recurrir a instancias judiciales para controvertir decisiones partidistas.

Morena no permite que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno”.

La dirigente señaló que la apuesta del movimiento es resolver las diferencias mediante los órganos internos y los mecanismos establecidos en sus estatutos, con el objetivo de preservar la cohesión política y evitar que disputas internas se trasladen a escenarios externos.

Según explicó, la intención es fortalecer una cultura política basada en reglas claras y procedimientos previamente definidos, alejados de prácticas asociadas al reparto de cuotas o acuerdos entre grupos de poder.

Interpretación de Morena sobre el caso Guerrero

Uno de los temas que ha generado mayor atención dentro del proceso es la posibilidad de que familiares de mandatarios en funciones busquen encabezar coordinaciones estatales.

En ese contexto, Citlalli Hernández afirmó que la interpretación de la Comisión Nacional de Elecciones es clara: no resulta compatible con los principios internos del partido que una misma familia concentre posiciones de liderazgo político en una entidad federativa mientras un integrante ejerce funciones de gobierno.

La dirigente reconoció que existen interpretaciones distintas respecto a si las coordinaciones estatales constituyen un proceso diferente al de las candidaturas formales. Sin embargo, insistió en que la postura institucional busca evitar la acumulación de influencia política dentro de un mismo grupo familiar.

La discusión adquiere especial relevancia en Guerrero, donde el nombre de Félix Salgado Macedonio ha sido mencionado de manera recurrente dentro de las conversaciones políticas relacionadas con la futura conducción del movimiento en la entidad.

Diálogo abierto, pero sin excepciones

Citlalli Hernández aseguró que la comunicación con Salgado Macedonio se mantiene abierta y permanente. No obstante, enfatizó que la existencia de diálogo no implica modificaciones a las reglas establecidas por el partido.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones reiteró que Morena privilegiará la aplicación uniforme de sus criterios internos y descartó la posibilidad de otorgar tratamientos especiales a perfiles específicos.

La definición, sostuvo, responde a una visión institucional que busca fortalecer la legitimidad de los procesos internos y evitar cuestionamientos sobre favoritismos o privilegios.

Un proceso que Morena busca conducir con unidad

La dirigencia nacional afirmó que el proceso de selección de coordinaciones estatales continúa avanzando mediante encuestas, mecanismos de inclusión y consultas internas que permitan identificar a los perfiles con mayor respaldo.

De acuerdo con Hernández, hasta ahora no existen señales de fractura dentro del movimiento y la expectativa es que la competencia interna concluya en un ambiente de unidad política.

La dirigente también precisó que, hasta el momento, Félix Salgado Macedonio no ha formalizado su registro dentro del proceso interno, por lo que cualquier definición respecto a su eventual participación dependerá tanto de las reglas vigentes como de las decisiones que adopten los órganos partidistas correspondientes.