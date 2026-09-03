Christian Agúndez debe probar historial limpio si busca la gubernatura de BC: Monreal

Con antecedentes cuestionables y herencia política ligada al crimen organizado, Christian Agúndez Gómez, hijo del exgobernador de Baja California Sur (2005-2011) Narciso Agúndez Montaño, deberá pasar la prueba de honestidad y demostrar que cuenta con un historial limpio si quiere ser candidato a la gubernatura por Morena-PVEM-PT, advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

“Existen reglas, registro de aspirantes a esta coordinación, va a haber revisión de requisitos, va a haber encuestas, va a haber mecanismos de valoración, pero también va a haber revisión de la trayectoria de honestidad, de que no están vinculados o relacionados con ningún crimen”, aseveró Ricardo Monreal, cuestionado por Excélsior.

Monreal Ávila advirtió que el hijo del exgobernador Narciso Agúndez deberá “pasar el filtro”, luego de que este diario publicó que un expediente privado de análisis de riesgo, fechado en agosto de 2026, detectó omisiones patrimoniales por parte de Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos y aspirante por Morena-PT-PVEM, así como posible nepotismo y presuntos vínculos con personas investigadas por el crimen organizado.

También pesa que la administración del exgobernador y padre de Christian Agúndez Gómez fue objeto de cuestionamientos por sus presuntos vínculos con el empresario estadunidense Joseph Ángelo Bravo, ligado a la denominada “mafia de Las Vegas”.

Monreal aprovechó para dar un espaldarazo a Manuel Cota, hijo del también exgobernador Leonel Cota Montaño y otro de los seis interesados en la candidatura de BCS por la coalición. Dijo que Manuel Cota “tiene un historial limpio”.

“Tengo muy buena opinión de Leonel Cota, fue un buen gobernador para mí, y fue un hombre con desempeño eficaz y probó. Su hijo fue diputado federal con nosotros, Manuel Cota, y creo que tiene su historia limpio”, aseveró Monreal.

“Ese es mi punto de vista. Tengo una buena opinión de él, de Manuel Cota, y de Milena (Quiroga), es una mujer con templanza, una mujer con carácter, una mujer inteligente que ya fue casi seis años presidenta de La Paz”.

Sin embargo, dejó en claro que será el partido el que determine quién será el coordinador o coordinadora e insistió en que será necesario “cuidar el proceso”.