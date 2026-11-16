Un choque entre una camioneta y un autobús de pasajeros en el distribuidor vial Cabeza Olmeca, en el puerto de Veracruz, dejó como saldo una mujer muerta y al menos 30 personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra el autobús, que estuvo a punto de caer desde la parte elevada del distribuidor vial.

El conductor del autobús relató los momentos de angustia que vivió al percatarse de que la camioneta se dirigía directamente hacia él.

Venía a toda velocidad de aquel lado y no la vi hasta que se dirigía directamente hacia mí. Lo único que hice fue cerrar los ojos y sujetar fuertemente el volante”, narró.

Tras el impacto, los pasajeros quedaron heridos y algunos presentaban manchas de sangre, mientras que el autobús permanecía en una posición de riesgo, por lo que fue necesario organizar la evacuación para evitar que cayera al desnivel.

Entre los lesionados se encuentran el conductor Román Santos y su esposa, Yolanda Flores, ambos adultos mayores. La mujer falleció poco después del accidente debido a la gravedad de sus heridas.

Automovilistas y otros conductores que transitaban por la zona descendieron de sus unidades para ayudar a sacar a los pasajeros. La situación generó momentos de pánico, pues el autobús comenzó a incendiarse y algunos testigos temían que pudiera explotar.

Al lugar también llegó una familia de paramédicos que pasaba por el distribuidor vial durante un paseo. Aunque no contaban con su equipo habitual de emergencia, se detuvieron para brindar los primeros auxilios a los afectados.

Los integrantes de la familia explicaron que llevaban un pequeño botiquín con guantes y algunos materiales básicos para atender heridas y controlar hemorragias.

Señalaron que normalmente cuentan con una mochila de emergencia equipada con gasas, jabón quirúrgico, yodo y vendas, pero en esta ocasión únicamente tenían material limitado debido a que se encontraban de paseo.

El accidente provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos de esta importante vialidad, que conecta con el aeropuerto de Veracruz y la carretera federal hacia Xalapa, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de rescate y atención a los lesionados.