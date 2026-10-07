Chofer de transporte público resulta herido tras ataque a balazos; pasajeros resultan ilesos

Un chofer del transporte público resultó herido al ser atacado a balazos poco después de haber salido de una estación ubicada junto a la Central de Autobuses de Culiacán, Sinaloa.

A bordo de su unidad fue trasladado a una base de Cruz Roja para recibir atención médica, donde quedó internado.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el hombre de 43 años de edad conducía por el boulevard Rolando Arjona al momento de ser atacado a balazos por personas a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre.

Después del ataque, el chofer fue llevado a las instalaciones de Cruz Roja ubicadas en el centro de la ciudad, por una persona que lo acompañaba, dejando la unidad en el área de urgencias, con visibles impactos de bala en los cristales y en carrocería.

Balazos en el parabrisas de la unidad Foto: Especial

La unidad de la ruta Toledo-Centro tenía más de una decena de impactos de bala, la mayoría en la puerta de acceso, en el cristal delantero y en los vidrios laterales, todos dirigidos hacia la zona del chofer.

Las autoridades señalaron que el chofer recibió atención médica de manera inmediata y actualmente se encuentra estable, descartando que alguna otra persona hubiera resultado herida.

Sin embargo, no dieron a conocer la cantidad de pasajeros que viajaban a bordo de la unidad al momento del ataque.

Peritos de la Fiscalía del Estado se trasladaron al sitio del ataque, donde encontraron casquillos percutidos para armas de grueso calibre, las cuales fueron recogidas como evidencia.

Otro grupo acudió al área de urgencias de la Cruz Roja para realizar las primeras diligencias en la unidad y constatar el estado de salud del chofer para iniciar una carpeta de investigación por el ataque a balazos.