“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses”: Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó en una entrevista que las decisiones políticas en Chihuahua deben tomarse desde el estado, al ser cuestionado por versiones que apuntan a un intento de influir desde el centro del país en la definición de la candidatura de Morena rumbo a la gubernatura de 2027.

Ante preguntas de medios sobre la presunta intención del senador Adán Augusto López de impulsar a la senadora Andrea Chávez como eventual abanderada, el edil fronterizo rechazó cualquier “línea” externa y sostuvo que el proceso debe responder a la militancia y a la ciudadanía.

Que quede claro: en Chihuahua mandamos los chihuahuenses”, declaró Pérez Cuéllar.

Rechaza acuerdos cupulares

El alcalde subrayó que en el norte del país existe un rechazo histórico al centralismo y advirtió que la base del movimiento no respaldará definiciones tomadas “desde un escritorio”.

A su juicio, una candidatura debe construirse con trabajo territorial, resultados y respaldo social auténtico, no mediante acuerdos cupulares.

Con este posicionamiento, Pérez Cuéllar marcó distancia frente a los señalamientos sobre una operación política externa y reiteró que el rumbo de Chihuahua debe definirse con autonomía y desde el propio estado.

