El uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para resolver tareas de manera inmediata puede tener un costo: la pérdida de la voz, las ideas y la identidad propias, advirtió el filósofo español Amador Fernández Savater.

Al participar en el Congreso Internacional IA, Sociedad e Interdisciplina, organizado por la UNAM, sostuvo que el éxito de estas herramientas radica, en parte, en que liberan a las personas de la incertidumbre que implica enfrentarse a una hoja en blanco, pero también pueden privarlas del proceso de búsqueda y reflexión necesario para construir un pensamiento propio.

Durante la conferencia “La batalla del pensamiento en tiempos de automatización”, Fernández Savater calificó a la inteligencia artificial como una tentación en aras de la eficacia inmediata y cuestionó cómo recuperar el valor de la duda y la incertidumbre en un entorno académico donde se exige producir y entregar trabajos de manera cada vez más rápida.

El filósofo también puso el foco en el papel del profesorado frente a la automatización. Afirmó que las y los docentes tienen la capacidad de convertirse en canales para descubrir cosas nuevas y despertar el interés por aprender; de lo contrario, advirtió, serían una versión humana de ChatGPT.

Planteó que uno de los principales desafíos educativos es crear espacios para el pensamiento libre y crítico, en lugar de asumir una postura de victimización frente al uso de nuevas tecnologías.

Fernández Savater cuestionó que la falta de atención de los jóvenes en los salones de clase se explique únicamente por problemas de concentración. A su juicio, también responde a la incapacidad de las instituciones educativas para despertar en ellos el deseo de aprender.

En lugar de calificarlos como apáticos o hedonistas, propuso reconocer que existen otras formas de relacionarse con el conocimiento, la tecnología y la enseñanza.

El autor de La batalla del pensamiento sostuvo que el reto consiste en transformar el aula en un espacio donde el aprendizaje surja de la motivación por comprender y no solamente de la obligación de cumplir con una tarea.

También llamó a los docentes a asumir la incertidumbre y la angustia que genera este escenario como una oportunidad para renovarse, crecer y replantear su formación.

La enseñanza, agregó, requiere pasión y disposición para escuchar al otro, abandonar los esquemas verticales de comunicación y abrir espacios de diálogo entre profesores y estudiantes.