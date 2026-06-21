Pobladores bloquean carretera por apagones; reportan daños en sus aparatos eléctricos

Habitantes de este municipio realizaron una protesta sobre la carretera federal Tamazunchale-Álamo, donde bloquearon la circulación vehicular para exigir una solución a los constantes apagones que, aseguran, afectan a diversas comunidades del estado de Hidalgo.

La manifestación se llevó a cabo a la altura de la Unidad Deportiva de Orizatlán, punto donde los inconformes cerraron el paso en ambos sentidos, provocando afectaciones al tránsito de automovilistas y transportistas que utilizan esta importante vía de comunicación.

De acuerdo con los manifestantes, durante los últimos días se han registrado interrupciones recurrentes en el suministro eléctrico, situación que ha generado pérdidas económicas, daños en aparatos eléctricos y complicaciones para el desarrollo de actividades comerciales y domésticas.

Los pobladores señalaron que han presentado diversos reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, afirman que las fallas persisten y que no han recibido una respuesta que resuelva de manera definitiva el problema.

Ante esta situación, los habitantes decidieron llevar a cabo la protesta como medida de presión para demandar la intervención de las autoridades competentes y la pronta atención a las deficiencias en el servicio eléctrico.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos entre los manifestantes y representantes de la empresa suministradora, mientras que el bloqueo generó importantes retrasos en la circulación sobre esta vía que comunica a la Huasteca hidalguense con municipios de San Luis Potosí y Veracruz.

En Nuevo León también sufren apagones

Por Aracely Garza

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de distintos sectores del área metropolitana de Monterrey, y en diferentes puntos de Nuevo León, denunciaron fallas en el suministro eléctrico lo que los afecta ante las altas temperaturas y sobre todo en la conservación de sus alimentos.

Estos reportes se han presentado en municipios como San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina y el centro de Monterrey.

Estos apagones se registran en Nuevo León tras la intensa ola de calor registrada el jueves que llegó a los 44 grados centígrados.

Posteriormente, el viernes una intensa lluvia y fuertes rachas de viento que ocasionaron inundaciones y la muerte de dos personas, también afectaron en el suministro de energía eléctrica.

Aunque ayer la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) afirmó que el servicio quedó restablecido en un 100%, vecinos bloqueando calles en demanda de luz para sus hogares contradice esta versión.

Estos apagones se dan en Nuevo León en medio de la celebración del Mundial de Fútbol 2026 del cual la entidad es una de las sedes nacionales.