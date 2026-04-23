CFE reconoce labor de su personal operativo en el 11º Torneo Nacional de Campo 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) destacó el talento, disciplina y compromiso de su personal operativo durante la realización del 11º Torneo Nacional de Campo, un evento que por primera vez reunió a trabajadores de los procesos de Generación, Transmisión y Distribución.

Durante el encuentro, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, subrayó la importancia del trabajo que realiza el personal en campo, al señalar que su labor es fundamental para el funcionamiento cotidiano del país.

“El trabajo que ustedes realizan no es cualquier trabajo, es un trabajo que sostiene la vida diaria del país”, expresó ante trabajadores y trabajadoras, al tiempo que reconoció su preparación, responsabilidad y capacidad técnica.

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La funcionaria destacó que México cuenta con una cobertura eléctrica nacional del 99.84 por ciento y cerca de 50 millones de servicios atendidos de manera continua, resultados que, dijo, son posibles gracias al esfuerzo del personal de la empresa.

El torneo, explicó, no solo busca definir a un equipo ganador, sino fortalecer la seguridad, la excelencia operativa y el intercambio de mejores prácticas entre los trabajadores, en línea con la misión de garantizar el suministro eléctrico en todo el país.

En el evento también participó el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien reconoció la labor del personal de la CFE al señalar que “mantienen encendida la vida de México” incluso en condiciones adversas.

Por su parte, el director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, afirmó que este tipo de ejercicios permiten demostrar la capacidad técnica y humana de la empresa, considerada una de las más importantes del país.

El subdirector de Distribución, Gustavo García Huirache, resaltó que la suma del talento de más de 92 mil trabajadores es clave para cumplir con la misión de la CFE, en un contexto en el que, dijo, México demanda un sistema eléctrico moderno, fuerte y humano.

Asimismo, el coordinador sindical peninsular, Lizandro Lizama Garma, dio la bienvenida a los participantes en representación del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), y agradeció la presencia de autoridades y asistentes.

El 11º Torneo Nacional de Campo se consolida como un espacio para reforzar la unidad institucional y elevar los estándares de seguridad y desempeño del personal operativo, en un contexto donde la demanda energética y el bienestar de millones de hogares dependen de la eficiencia del sistema eléctrico nacional.