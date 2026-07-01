CFE realiza acuerdo con Aguascalientes para fortalecer el servicio eléctrico 

En consonancia con la estrategia nacional del Gobierno de México para robustecer el sistema eléctrico del país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene una estrecha coordinación con las administraciones estatales para diagnosticar y atender de forma directa las demandas regionales de energía. Como parte de esta política, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, con el objetivo de evaluar la infraestructura vigente y proyectar las inversiones prioritarias para la entidad.

Durante el encuentro, ambas funcionarias revisaron a detalle la situación del sistema eléctrico de Aguascalientes, haciendo especial énfasis en los requerimientos de suministro para la industria local, las acciones de electrificación rural, el mantenimiento de redes y los planes de modernización técnica. Calleja Alor resaltó que el diálogo bilateral directo facilita un seguimiento oportuno de las necesidades comunitarias y empresariales, orientando de forma eficaz los recursos de la comisión hacia los polos de desarrollo y zonas prioritarias.

“Para nosotros es muy importante mantener una comunicación directa y permanente con los gobiernos estatales. Cuando compartimos información y trabajamos con un mismo diagnóstico, podemos atender mejor, dar seguimiento puntual a las necesidades y encontrar soluciones de manera coordinada”, señaló la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor.

En el rubro de infraestructura, se informó que la CFE atiende actualmente en Aguascalientes a una base de más de 560 mil usuarios —de los cuales 6 mil 325 corresponden al sector industrial— a través de una red compuesta por 27 subestaciones de distribución, 159 circuitos y más de 10 mil kilómetros de líneas de media y baja tensión. Para consolidar esta capacidad, se anunció una inversión de 195 millones de pesos destinada a ejecutarse durante 2026, presupuesto que contempla la edificación de una nueva subestación con capacidad de 30 MVA, obras de modernización de redes de distribución y proyectos de justicia energética que beneficiarán directamente a más de 120 mil habitantes.

Por su parte, la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel reconoció la capacidad de respuesta y el apoyo brindado por la CFE ante las afectaciones registradas por fenómenos meteorológicos recientes. Asimismo, destacó la relevancia de dar acompañamiento energético a las empresas estratégicas que impulsan el desarrollo económico y el empleo en el estado. Como acuerdo final, se determinó fortalecer los canales de interlocución con el sector empresarial hidrocálido para agilizar los trámites de conexión, transparentar la capacidad disponible y asegurar el abasto continuo ante el crecimiento de la demanda.