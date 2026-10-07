Certifican en empleo formal a 125 agroexportadoras de aguacate en Michoacán

El Gobierno de Michoacán marcó un paso histórico en la competitividad global del aguacate al entregar las primeras certificaciones laborales a 125 empresas agroexportadoras de la entidad. El reconocimiento, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, avala el cumplimiento en la garantía del empleo formal y los derechos de las y los trabajadores del campo dentro de la cadena productiva del llamado "oro verde".

El mandatario estatal destacó que este nuevo sello de garantía laboral fortalece los estándares del sector, sumándose a las certificaciones fitosanitarias, ambientales, de inocuidad y de trazabilidad que ya posee el fruto michoacano. Con esta medida, la entidad se coloca en una posición firme para exigir que los países competidores asuman los mismos compromisos y costos operativos que implica mantener una producción socialmente responsable.

Al reconocer el compromiso de las empresas afiliadas a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México y a la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán, Ramírez Bedolla enfatizó el liderazgo del producto nacional. “El aguacate de Michoacán, de Jalisco y de todo México toma hoy un liderazgo definitivo. No solo en calidad y sabor o en materia fitosanitaria; hoy el aguacate mexicano lidera en la protección del bosque y en el respeto al trabajo digno. Esto no es cualquier cosa; no cualquier país del mundo cumple con estas expectativas”, afirmó el gobernador.

Por su parte, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral del Gobierno de México, Quia Chávez Domínguez, acudió en representación del secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, para respaldar el programa institucional. La funcionaria explicó que esta certificación asegura el acceso efectivo a la seguridad social y el pleno ejercicio de los derechos de los jornaleros, consolidando un modelo agrícola con dimensión humana e impacto internacional.