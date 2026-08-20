Fernando 'N', ligado a 'huachicol fiscal', es trasladado a México desde Argentina

La aeronave Gulfstream G450, matrícula AMT-205 de la Armada de México (Semar), fue asignada para que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) trasladen desde Argentina a la Ciudad de México a Fernando “N”, ex servidor público detenido en ese país y señalado por autoridades federales por su posible participación en una red dedicada al contrabando, distribución y comercialización ilegal de combustibles.

Cabe destacar que la aeronave naval, aterrizo en el aeropuerto de Ezeiza a las 06:11 hora local (03:11 hora CDMX) después de hacer una escala en Cali, Colombia.

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue detenido el pasado 23 de abril en territorio argentino, luego de que Interpol emitiera una Ficha Roja solicitada por México. En su contra existe una orden de aprehensión otorgada por una autoridad judicial mexicana.

Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajaron a Argentina para participar en el procedimiento de expulsión y trasladar al detenido ante el juez que lo requiere.

La Semar puso a disposición una aeronave en la que viajarán funcionarios de la FGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes estarán encargados de llevar a Fernando “N” a la Ciudad de México.

La investigación forma parte de una operación de mayor alcance contra una estructura presuntamente vinculada con el ingreso ilegal, almacenamiento, dispersión y distribución de hidrocarburos. Hasta el momento, otras 15 personas relacionadas con esta red han sido detenidas.

La FGR señaló que la captura y el traslado fueron resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia realizadas en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Cancillería mexicana.

Las autoridades mexicanas también reconocieron la colaboración de agencias de Estados Unidos, así como del gobierno y autoridades judiciales de Argentina, durante el proceso de localización y expulsión del exfuncionario.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continuarán para determinar la participación de otras personas y desarticular las operaciones financieras y logísticas utilizadas para el presunto tráfico ilegal de productos derivados del petróleo.

Fernando “N” deberá ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente, donde se definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal en su contra.