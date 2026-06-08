Inauguran en Pachuca nuevo Centro de Investigación Clínica para impulsar el desarrollo de terapias innovadoras en México

Con el objetivo de fortalecer la investigación clínica en México y contribuir al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para los pacientes, fue inaugurada el nuevo Centro de Investigación especializada en ensayos clínicos en Pachuca, Hidalgo, por parte de la Asociación Mexicana para la Investigación Clínica (AMIC), institución pionera en investigación clínica en México y América Latina.

AMIC cuenta con más de tres décadas de experiencia en el diseño y conducción de estudios clínicos, bioequivalencia y desarrollo de nuevos medicamentos, bajo estrictos estándares regulatorios y de calidad reconocidos por autoridades nacionales e internacionales. La organización ha contribuido al avance científico y al fortalecimiento de la investigación farmacéutica en el país mediante la ejecución de estudios clínicos en diversas áreas terapéuticas.

El nuevo centro de investigación iniciará operaciones con protocolos enfocados en medicamentos biotecnológicos y hormonas de crecimiento, un campo de investigación que representa una oportunidad relevante para ampliar las alternativas terapéuticas dirigidas a pacientes con trastornos endocrinológicos y condiciones asociadas al crecimiento y desarrollo. Asimismo, ya se trabaja en la incorporación de nuevos proyectos de investigación clínica que permitirán diversificar las áreas terapéuticas atendidas por la unidad.

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El proyecto cuenta con la colaboración de EPIC-CRO, organización especializada en desarrollo clínico con presencia en América Latina y experiencia en la conducción de estudios clínicos para las industrias farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos. Gracias a su experiencia en gestión regulatoria, monitoreo clínico y desarrollo de proyectos multicéntricos, EPIC-CRO contribuirá al fortalecimiento de las capacidades operativas y científicas del nuevo centro.

La dirección de la unidad estará a cargo de la Dra. Annette Ortiz Austin, profesional con trayectoria en investigación clínica y desarrollo de estudios para la industria farmacéutica. Su experiencia en la coordinación de proyectos de investigación, como el protocolo clínico de la vacuna CanSino contra el COVID-19 para México, lo que consolida al centro de investigación de AMIC como un referente regional para la generación de evidencia científica y el desarrollo de nuevas terapias.

Colaboradoras de la Asociación Mexicana para la Investigación Clínica participan en la inauguración del nuevo centro de investigación en Pachuca, Hidalgo, en junio de 2026. Excélsior

Durante la ceremonia inaugural, se destacó que la investigación clínica constituye una etapa fundamental para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos que llegan a la población. Además de impulsar la innovación médica, los ensayos clínicos permiten generar conocimiento científico, fortalecer la infraestructura de salud y ampliar el acceso a tratamientos de vanguardia para la población mexicana.

Con esta apertura, Pachuca refuerza su posición como uno de los polos de investigación clínica más relevantes del país,