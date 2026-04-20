Celebra Tere Jiménez anuncio de inversión en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, celebró el anuncio de inversión por mil millones de dólares en México realizado por la empresa de tecnología estadounidense, Flex, del cual una parte será destinada a su planta en el estado.

Indicó que la llegada de capitales refleja la confianza que las compañías globales mantienen en Aguascalientes, al considerar factores como la seguridad, la estabilidad laboral, la competitividad y la calidad de la mano de obra local como elementos clave para atraer capital extranjero.

Señaló que esta inversión contribuirá a fortalecer el dinamismo económico del estado, además de impulsar la creación de empleos de calidad y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias aguascalentenses.

“Tener inversiones de este nivel en nuestro estado significa más crecimiento, más empleos y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Seguiremos trabajando para que Aguascalientes continúe siendo un destino atractivo para la inversión nacional e internacional”, afirmó la funcionaria.

Reiteró que el compromiso de su administración es mantener las condiciones necesarias y óptimas para que más empresas continúen apostando por Aguascalientes, con el objetivo de lograr un desarrollo económico sostenido y equitativo.

El anuncio de esta inversión fue dado a conocer durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde se informó que el capital será ejercido entre 2026 y 2028 y tendrá impacto en Aguascalientes, Guadalajara y Chihuahua, con un enfoque en el desarrollo de inteligencia artificial y centros de datos.