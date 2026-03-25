Cecy Flores: La ropa que le ayudé a comprar me dio la respuesta

HERMOSILLO.— Por las prendas de vestir que ella misma le ayudó a elegir y comprar, Cecy Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, identificó los restos óseos de su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde el 4 de mayo de 2019 tras ser "levantado" en Bahía de Kino.

La activista, reconocida mundialmente por la BBC como una de las mujeres más influyentes tras rescatar más de 5 mil cuerpos en México, lamentó que el hallazgo no fuera íntegro. Debido a la fauna carroñera del desierto, solo se recuperaron los huesos de mayor tamaño, quedando pendientes costillas, falanges y vértebras.

Una confesión clave

Según relató Flores Armenta, el hallazgo derivó de una investigación de la Fiscalía en la que presuntos responsables de la desaparición confesaron la ubicación del cuerpo.

“Creo que hicieron declarar a algunas personas que nosotros denunciamos; uno de ellos confesó que en ese lugar estaba él. Recibimos la invitación a participar en la búsqueda porque en ese sitio podría estar mi hijo. A las 4 de la tarde encontramos la camisa que vestía el día que desapareció, muy cerca de donde estaba esparcida la osamenta”, detalló.

El fin de la esperanza

La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que el predio se ubica en el kilómetro 46 de la Calle 26, en la zona rural de Hermosillo. Para Cecy, ver la ropa y los restos significó el golpe más duro de su trayectoria como buscadora.

“No estaba preparada para recibir este dolor; me cayó como un balde de agua fría. Siempre tuve la esperanza de encontrarlo vivo, pero ayer que la Fiscalía me llevó al lugar, esa esperanza se acabó”, aseguró.

La lucha continúa: Alejandro sigue faltando

La tragedia de la familia Flores inició aquel mayo de 2019, cuando un comando se llevó a dos de sus hijos. El más pequeño fue liberado seis días después, golpeado pero con vida. Sin embargo, Marco Antonio permaneció en el desierto hasta hoy.

Pese al dolor del hallazgo, Cecy Flores advirtió que no dejará los campos de búsqueda. Su labor sigue impulsada por la ausencia de su otro hijo, Alejandro Guadalupe Islas, quien fue privado de su libertad en Los Mochis, Sinaloa, el 30 de octubre de 2015 y de quien aún no tiene rastro.

Lo que sigue

Este miércoles, la activista regresará al predio con unidades caninas, vehículos todoterreno y maquinaria pesada para peinar la zona con el fin de recuperar la totalidad de los restos de Marco Antonio.